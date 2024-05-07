Верховный суд Узбекистана 6 мая реабилитировал ещё 205 политических заключённых, которые стали жертвами репрессий в период с 1920 по 1938 годы в СССР, сообщила пресс-служба суда.

Среди реабилитированных — Садулла Касимов из Ташкента, занимавший должность председателя Верховного суда Узбекской ССР (1925−1929) и председателя Ташкентского областного суда (1924−1925). Он и ещё шесть человек (судьи, адвокаты и другие), проходившие по делу Касымова, 21 июня 1930 года были приговорены к смерти и длительным срокам заключения по обвинению в хищении, коррупции, должностном подлоге и других преступлениях.

Кроме того, заместитель генпрокурора подал кассационные жалобы по 11 уголовным делам в отношении 198 лиц, которые были обвинены в участии в басмаческом движении, формировании вооружённых банд и действиях с целью вооружённого восстания или контрреволюционной деятельности против Советского правительства в 1920—1921 годах и 1930−1938 годах.

На открытом заседании под председательством заместителя Верховного суда Икрома Муслимова все они были реабилитированы (список).

Общее число реабилитированных жертв репрессий достигло 1031.

Список пострадавших от репрессий был составлен республиканской рабочей группой, образованной по указанию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 8 октября 2020 года с целью более глубокого изучения наследия и сохранения памяти жертв репрессий.