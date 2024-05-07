Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 7 мая объявила об установлении контроля над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» со стороны сектора Газа. На видеокадрах, опубликованных израильскими военными, видно, как танки заезжают на пограничный пункт.

«Сухопутные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию… с целью уничтожить террористов ХАМАС и демонтировать террористическую инфраструктуру ХАМАС в определённых районах восточного Рафаха», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как утверждают израильские военные, с начала операции было убито 20 боевиков и обнаружены три тоннеля.

Рафах — приграничный с Египтом город на юге сектор Газа, в котором нашли убежище более 1 миллиона палестинских беженцев с северной и центральной частей анклава после начала войны. КПП «Рафах» был единственным сухопутным маршрутом в Газе, через который палестинцы были связаны с внешним миром, минуя Израиль, отмечает Reuters. Через КПП доставлялась гуманитарная помощь и эвакуировали раненых жителей Газы. Израиль угрожал начать наземное наступление на Рафах последние несколько месяцев. По словам израильских властей, в городе укрываются тысячи боевиков ХАМАС и, возможно, десятки заложников, захваченных группировкой в плен во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также настаивает на том, что победа над ХАМАС невозможна без операции в Рафахе. ЦАХАЛ утверждает, что в городе находятся 4 военных батальона ХАМАС, остальные 20 уже были уничтожены. Против израильской операции в Рафахе из-за возможного большого числа жертв среди мирного населения выступают западные и арабские страны, а также международные гуманитарные организации.

Накануне Армия обороны Израиля призвала жителей восточных районов Рафаха эвакуироваться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города — полевые госпитали и палаточные городки в близлежащих Хан-Юнисе и Аль-Мувасси.

Вечером 6 мая ХАМАС сообщил, что принял предложение посредников — Египта и Катара — о прекращении огня. Израиль, однако, заявил, что для него условия сделки неприемлемы, поскольку её требования были «смягчены».

Что предусматривает соглашение

По данным Reuters, проект соглашения предусматривает его реализацию в три этапа, каждый из которых длится 42 дня. На первом этапе ХАМАС освободит ЗЗ израильских заложника (живых или тела погибших), а Израиль в обмен освободит 30 палестинских женщины и детей за каждого заложника. Армия Израиля также должна будет частично вывести войска из Газы и разрешить свободное передвижение палестинцев с юга анклава на север.

Второй этап предполагает полный вывод войск Израиля из Газы и освобождение ХАМАС израильских резервистов и некоторых солдат в обмен на палестинских заключённых в тюрьмах Израиля.

Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава, обмен телами и останками погибших с обеих сторон, а также восстановление сектора Газа в течение трёх-пяти лет.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС приложить все усилия для заключения соглашения о перемирии и предупредил Израиль, что наступление на Рафах будет «стратегической ошибкой, политической катастрофой и гуманитарным кошмаром».

Агентство ООН по делам беженцев предупредило о «катастрофическом голоде» в Газе, если маршруты поставок гуманитарной помощи будут прерваны.

США на этом этапе не могут поддержать операцию в Рафахе в том виде, в котором её предлагает проводить Израиль, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы не видим гуманитарного плана, который заслуживал бы доверия и был бы осуществим. И мы считаем, что военная операция в Рафахе прямо сейчас резко увеличит страдания палестинского народа, приведёт к увеличению потерь среди гражданского населения, резко нарушит доставку гуманитарной помощи», — сказал Миллер.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал Израиль отказаться от наземного наступления на Рафах. «Приказ Израиля об эвакуации гражданских лиц из Рафаха означает лишь новую войну и голод. Это неприемлемо», — заявил он.

Палестинская администрация призвала США «немедленно вмешаться», чтобы предотвратить вторжение Израиля в Рафах.

Египет в своём заявлении назвал израильскую операцию в Рафахе «опасной эскалацией», которая угрожает более чем миллиону палестинцев и ставит под угрозу усилия по достижению постоянного прекращения огня.