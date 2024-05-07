Сотрудники Службы государственной безопасности задержали нескольких должностных лиц, подозреваемых в получении взятки и мошенничестве в нескольких регионах Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Руководитель Янгихаётского районного отдела Палаты государственных кадастров в Ташкенте был задержан при получении 25 тысяч долларов в служебном кабинете. Он обещал подготовить кадастровые документы на дом, построенный на 20 сотках земли в этом районе.

Заместитель прокурора Куштепинского района Ферганской области был задержан при получении 2000 долларов от руководителя дошкольной организации. Выяснилось, что районная прокуратура возбудила в отношении последнего уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, обвинительное заключение было передано в районный суд. Зампрокурора пообещал через своих знакомых в судебных органах добиться того, чтобы суд не назначал наказание в виде лишения свободы и не применял статью 45 (лишение определённого права), потребовав за это 3000 долларов и предварительно получив 1000 долларов.

В другом случае глава агрофирмы в Чартакском районе Наманганской области, как сообщается, вступил в сговор с заместителем хокима района по вопросам сельского и водного хозяйства и потребовал у фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании зерна и овощей, 2500 долларов за возвращение ему 10 га земли, изъятой в резерв в государства, а также за положительное решение невыполненного плана посева зерновых.

Руководитель агрофирмы был задержан при получении 1000 долларов и 5 млн сумов из запрошенной суммы. В ходе продолжившихся оперативных мероприятий был задержан замхокима, который взял себе 100 долларов, а оставшуюся сумму поручил оставить руководителю агрофирмы. Ранее для решения этого вопроса с фермером глава агрофирмы получил 3 млн сумов.

Заместитель руководителя Ангренского городского электроснабжающего предприятия был задержан при получении в служебном помещении взятки в размере 40 млн сумов в обмен на подключение трансформатора торгового предприятия к электросети и выдачу соответствующих документов на основании устного приказа своего руководителя. Далее в процессуальном порядке был задержан и руководитель электроснабжающего предприятия.

В настоящее время против этих должностных лиц возбуждены уголовные дела.