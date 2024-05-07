В Фергане 6 мая состоялась встреча председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана — председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева и председателя Государственного комитета национальный безопасности Таджикистана Саймумина Ятимова, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили комплекс проблем обеспечения региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия по таким направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и другими угрозами и вызовами трансграничного характера.

Были затронуты вопросы приграничного сотрудничества и в целом создания благоприятных условий для развития добрососедских отношений между государствами сторон.

В ходе диалога были рассмотрены также пункты повестки, касающиеся делимитации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы демаркации границ между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Участники встречи достигли договорённостей об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской границ и определили меры для решения данных вопросов на основе учёта взаимных интересов сторон.

По итогам переговоров даны поручения членам кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по согласованию оставшихся участков границы, а также подготовке и подписанию соответствующего двустороннего договора.