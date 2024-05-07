Международная конференция по вопросам изменения климата и адаптации прошла 6−7 мая в Ташкенте, сообщила пресс-служба офиса ПРООН в Узбекистане.

Она организована в рамках совместного проекта ПРООН, Зелёного климатического фонда и Узгидромета «Национальный адаптационный план, направленный на наиболее уязвимые к изменению климата секторы экономики и регионы, для продвижения средне- и долгосрочного планирования адаптационных мер и действий в Узбекистане».

Цель конференции — обсуждение подходов и возможностей при разработке механизмов адаптации к изменению климата, а также повышение осведомлённости стран Центральной Азии о нюансах подготовки национальных адаптационных планов.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, правительственных и неправительственных организаций, научного сообщества, международных агентств по развитию и финансовых институтов, которые работают в области адаптации к изменению климата.

Страны Центральной Азии являются наиболее подверженными и уязвимыми перед климатическими изменениями. Температура воздуха здесь растёт в 1,7 раза быстрее, чем в среднем на планете, что приводит к сокращению площади ледников, объем которых за последние 50 лет снизился почти на 32%. Это влечёт за собой уменьшение стока рек и создаёт риски для продовольственной и энергетической безопасности региона. В регионе уже наблюдается возрастающий дефицит водных ресурсов (уровень водообеспеченности на душу населения в Центральной Азии сократился вдвое — с 3500 кубометров до 1630 кубометров), увеличение продолжительности волн жары, изменение режима и интенсивности осадков, и как результат, ухудшение качества плодородных земель, а также резко протекающие процессы опустынивания, что необратимо влечёт к учащению пыльных и песчаных бурь на территориях, ранее этим явлениям не подверженным.





«Изменение климата требует от стран Центральной Азии разработки долгосрочных стратегий, концепций, программ и плана действий по предотвращению влияния и смягчению последствий изменения климата и по адаптации к изменению климата. При отсутствии дополнительных ресурсосберегающих и адаптационных мер страны могут столкнуться с рядом проблем, приводящих к неустойчивости сельскохозяйственного производства и угрожающих продовольственной безопасности стран региона», — отметил врио постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Анас Карман.

Как отмечалось на конференции, Узбекистан стремится приоретизировать переход к «зелёной экономике», борьбу с изменением климата и смягчение его негативных последствий, охрану воздуха, расширение зелёных насаждений. В Стратегии «Узбекистан 2030», направленной на устойчивое развитие, особое внимание уделяется вопросам экологии и окружающей среды, охраны и озеленения территорий.

Говорилось также о том, что планирование, действия и результаты по снижению потенциальных рисков, связанных с изменением климата, должны быть отражены в местных, региональных и национальных адаптационных планах.

Зелёный климатический фонд оказывает финансовую поддержку для выполнения обязательств стран в рамках Парижского соглашения по разработке национальных планов адаптации. В рамках конференции были представлены результаты деятельности проектов в странах Центральной Азии и обсуждены подходы по разработке планов адаптации для наиболее уязвимых к изменению климата секторов экономики. Вопросы адаптации к изменению климата были обсуждены на сессиях по водным ресурсам, сельскому хозяйству, здравоохранению, строительному сектору и снижению рисков стихийных бедствий.

На полях конференции также обсуждались вопросы финансирования адаптационных мероприятий. В ходе тематической сессии были рассмотрены возможности привлечения частного сектора и инновационные механизмы финансирования адаптационной деятельности.

По итогам конференции приняты рекомендации по разработке национального адаптационного плана и повышению осведомлённости широкой общественности о мерах по адаптации к изменению климата.

Организаторами конференции выступили ПРООН, Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам развития региона Приаралья и экологии, Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Узгидрометом и Экологическим движением Узбекистана при финансовой поддержке Зелёного климатического фонда.





Напомним, в рамках Парижского соглашения Узбекистан в 2021 году принял повышенные обязательства сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% (ранее — на 10%) к 2030 году от уровня 2010 года.

Парижское соглашение указывает на необходимость ограничить рост глобальной температуры и реализовать механизмы адаптации, а также на необходимость участия всех сторон соглашения в этих усилиях. При этом адаптация рассматривается и как предмет планирования и осуществления на национальном уровне, и как предмет содействия, отчётности и оценки прогресса на международном уровне.

Статья 7 Парижского соглашения явно предписывает сторонам проводить оценку последствий изменения климата для различных систем и их уязвимости, а также иметь национальные адаптационные планы. Более того, соглашение предусматривает полномасштабную отчётность стран на международном уровне о принимаемых адаптационных мерах, их реализации и эффективности.