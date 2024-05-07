C 20 апреля по 2 мая прошёл главный чемпионат Узбекистана по шахматам. Крупнейший призовой фонд обеспечил участие всех сильнейших игроков, за исключением Нодирбека Абдусатторова. Результаты соревнования и выводы о состоянии этого спорта в Узбекистане — в обзоре тренера по шахматам Георгия Шванова.

Нодирбек Якуббоев, Жавохир Саиндаров и Шамсиддин Вохидов. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.



В 2022—2023 годах высшая лига чемпионата Узбекистана — турнир, в котором участвуют сильнейшие игроки страны — не проводилась. После 2021 года чемпионат был приостановлен ввиду плотного графика международных турниров и неудобного для гроссмейстеров формата. Победа в таком турнире не приносила многого, а плохой результат отрицательно сказался бы на рейтинге и мотивации.

В этом году для привлечения лучших шахматистов страны чемпионат получил рекордный призовой фонд — 50 тысяч долларов у мужчин и 25 тысяч у женщин, и прошёл в новом месте — четырёхзвездочном отеле Holiday Inn. Также турнир, впервые для Высшей лиги, прошёл в формате быстрых шахмат — по 45 минут обоим игрокам с добавлением 10 секунд после каждого хода. На такой шаг пошли для того, чтобы сильнейшие игроки не рисковали рейтингом в классическом контроле, который ценится выше.

Жавохир Синдаров.



Тем не менее, точность партий с ускоренным контроле неизбежно снижается по сравнению со стандартным (полтора часа каждому игроку). Поскольку за день успевали сыграть по две партии, фактор усталости также влиял на решения шахматистов.

В этот раз 24 спортсмена играли по круговой системе. Среди них пять гроссмейстеров и семь международных мастеров. В 2021 году, на предыдущем турнире, играли тринадцать человек, среди которых шесть гроссмейстеров, но только один международный мастер. С того времени Нодирбек Абдусатторов вышел за уровень национального первенства, Марат Джумаев перестал активно играть в шахматы, зато Абдималик Абдисалимов, и являвшийся единственным международным мастером, стал гроссмейстером.

Ещё одно изменение — трёхочковая система зачёта. За победу давали 3 очка вместо привычной 1, а за ничью — 1 вместо 0,5. Чтобы не нагружать читателя подсчётами в непривычной системе, мы в дальнейшем будем описывать результаты шахматистов, исходя из партий.

По итогам 23 туров первое место занял Жавохир Синдаров. В его активе 18 побед, 4 ничьи и 1 поражение — от опытного международного мастера Ортика Нигматова. Даже в этой партии незадолго до сдачи Жавохир мог поставить сопернику мат в несколько ходов, но не нашёл сильнейшее продолжение, испытывая нехватку времени.

Нодирбек Якуббоев.



Второе место — у Нодирбека Якуббоева. У него поражение в 2 партиях и ноль за опоздание в последнем туре, 4 ничьи и 16 побед. Причём одну партию Нодирбек проиграл тому же Ортику Нигматову.

Третьим оказался Шамсиддин Вохидов, одержавший 14 побед, сделавший 7 ничьих и потерпевший 2 поражения. Можно сказать, что победа Нодирбека над Шамсиддином в 12 туре определила исход 2−3 места, так как даже в случае равенства очков дополнительным показателем была лишняя встреча. Якуббоев получил большой перевес после короткой тактической борьбы в начале партии, в дальнейшем упустил его, но смог переиграть противника уже в примерно равной позиции.

Хумоюн Бегмуратов (слева).



Если первые три места составили участники олимпийской сборной Узбекистана, то итоговое четвёртое Хумоюна Бегмуратова стало настоящим сюрпризом. За всю дистанцию в 23 тура он допустил лишь 4 поражения, три из которых — от опередивших его шахматистов, и сделал 5 ничьих, победив в остальных 14 партиях. Таким образом в компанию закалённых боями на самом высоком уровне гроссмейстеров вписался самый молодой участник турнира, которому 14 лет. Для игры на Олимпиаде ему не хватает успехов в турнирах с классическим контролем, но, если продолжать в том же духе, они неизбежно придут.

Интересно, что Хумоюн прошёл на турнир по одному из дополнительных мест по рейтингу, специально предусмотренных в этому году.

Жахонгир Вахидов.



Другой же участник олимпийской команды, Жахонгир Вахидов, по традиционной системе подсчёта набрал столько же очков (16,5/23), но 7 ничьих, 3 поражения и 13 побед принесли ему меньше в трёхочковой системе (46 против 47). С товарищами по сборной Жахонгир свёл все партии вничью, потеряв очки в играх против соперников с более низким рейтингом и не обладающих высшим шахматным званием, что может говорить о недооценке оппонентов.

Среди результатов других шахматистов, помимо уже упоминавшихся побед Ортика Нигматова над триумфаторами турнира, заслуживает внимания результат международного мастера Алмаса Рахматуллаева. С 4 по 10 тур Алмас выиграл все партии и шёл в лидерах, но неудачный финиш отбросил его на шестое место, что также можно признать достойным выступлением.

Алмас Рахматуллаев.



Пятый обладатель высшего шахматного звания на турнире, двадцатидвухлетний гроссмейстер Абдималик Абдисалимов набрал рейтинг, позволяющий задуматься о попадании в сборную, и показывает неплохие результаты в классику, однако этот турнир сыграл ниже своего уровня.

Таким образом, на данный момент состав пятёрки сильнейших игроков страны не поменялся с 2022 года: Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Жахонгир Вахидов. Абдусатторов стал шахматистом экстра-класса и заметно оторвался от остальных, в то время как Жавохир Синдаров прочно обосновался на втором месте. К Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Узбекистане, подрастёт и наберётся сил молодёжь, которая уже сможет претендовать на места в сборной. Наиболее перспективным среди них наверняка будет пока ещё международный мастер Хумоюн Бегмуратов.

Умида Омонова.

В женском турнире результаты первые места также заняли участницы национальной сборной за одним исключением. Победительницей стала Умида Омонова, в 17 партиях одержав 12 побед, сделав 4 ничьи и проиграв лишь 1 партию: в равной позиции против Нилуфар Имомкузиевой она упустила элегантный тактический удар. Победив, Умида сделала сама себе подарок на день рождения, — 26 апреля ей исполнилось 18 лет.

Афруза Хамдамова.

Второй стала 15-летняя Афруза Хамдамова, отстав от Умиды на один балл (у девушек применялся стандартный подсчёт баллов). Афруза проиграла две партии, причём одну из них в первом туре Умиде, а вторую — в последнем. Однако даже в случае победы в последнем туре Афруза оставалась после Умиды, уступая по показателю личной встречи.

Маржона Маликова.

Третье и четвёртое место заняли другие участницы олимпийской сборной образца 2022 года — Маржона Маликова и Нилуфар Якуббоева.

Нодира Нодиржанова.

А вот пятой стала Нодира Нодиржанова. Она играла на шахматных олимпиадах с 2008 года, но в связи с рождением ребёнка на время ушла из спорта, и в прошлом соревновании не участвовала.

За Нодирой оказалось игравшая за сборную на третьей доске Мафтуна Бобомуродова. После третьего тура Мафтуна потерпела три поражения подряд, и, хотя в дальнейшем проигрывать перестала, уже не могла претендовать на высокое место.





Победительницы чемпионата Узбекистана и руководители Федерации шахмат Узбекистана.

Результаты среди мужчин и женщин