C 20 апреля по 2 мая прошёл главный чемпионат Узбекистана по шахматам. Крупнейший призовой фонд обеспечил участие всех сильнейших игроков, за исключением Нодирбека Абдусатторова. Результаты соревнования и выводы о состоянии этого спорта в Узбекистане — в обзоре тренера по шахматам Георгия Шванова.

Нодирбек Якуббоев, Жавохир Саиндаров и Шамсиддин Вохидов. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.Нодирбек Якуббоев, Жавохир Саиндаров и Шамсиддин Вохидов. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В 2022—2023 годах высшая лига чемпионата Узбекистана — турнир, в котором участвуют сильнейшие игроки страны — не проводилась. После 2021 года чемпионат был приостановлен ввиду плотного графика международных турниров и неудобного для гроссмейстеров формата. Победа в таком турнире не приносила многого, а плохой результат отрицательно сказался бы на рейтинге и мотивации.

В этом году для привлечения лучших шахматистов страны чемпионат получил рекордный призовой фонд — 50 тысяч долларов у мужчин и 25 тысяч у женщин, и прошёл в новом месте — четырёхзвездочном отеле Holiday Inn. Также турнир, впервые для Высшей лиги, прошёл в формате быстрых шахмат — по 45 минут обоим игрокам с добавлением 10 секунд после каждого хода. На такой шаг пошли для того, чтобы сильнейшие игроки не рисковали рейтингом в классическом контроле, который ценится выше.

Жавохир Синдаров.Жавохир Синдаров.

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Тем не менее, точность партий с ускоренным контроле неизбежно снижается по сравнению со стандартным (полтора часа каждому игроку). Поскольку за день успевали сыграть по две партии, фактор усталости также влиял на решения шахматистов.

В этот раз 24 спортсмена играли по круговой системе. Среди них пять гроссмейстеров и семь международных мастеров. В 2021 году, на предыдущем турнире, играли тринадцать человек, среди которых шесть гроссмейстеров, но только один международный мастер. С того времени Нодирбек Абдусатторов вышел за уровень национального первенства, Марат Джумаев перестал активно играть в шахматы, зато Абдималик Абдисалимов, и являвшийся единственным международным мастером, стал гроссмейстером.

Ещё одно изменение — трёхочковая система зачёта. За победу давали 3 очка вместо привычной 1, а за ничью — 1 вместо 0,5. Чтобы не нагружать читателя подсчётами в непривычной системе, мы в дальнейшем будем описывать результаты шахматистов, исходя из партий.

По итогам 23 туров первое место занял Жавохир Синдаров. В его активе 18 побед, 4 ничьи и 1 поражение — от опытного международного мастера Ортика Нигматова. Даже в этой партии незадолго до сдачи Жавохир мог поставить сопернику мат в несколько ходов, но не нашёл сильнейшее продолжение, испытывая нехватку времени.

Нодирбек Якуббоев.Нодирбек Якуббоев.

Второе место — у Нодирбека Якуббоева. У него поражение в 2 партиях и ноль за опоздание в последнем туре, 4 ничьи и 16 побед. Причём одну партию Нодирбек проиграл тому же Ортику Нигматову.

Третьим оказался Шамсиддин Вохидов, одержавший 14 побед, сделавший 7 ничьих и потерпевший 2 поражения. Можно сказать, что победа Нодирбека над Шамсиддином в 12 туре определила исход 2−3 места, так как даже в случае равенства очков дополнительным показателем была лишняя встреча. Якуббоев получил большой перевес после короткой тактической борьбы в начале партии, в дальнейшем упустил его, но смог переиграть противника уже в примерно равной позиции.

Хумоюн Бегмуратов (слева).Хумоюн Бегмуратов (слева).

Если первые три места составили участники олимпийской сборной Узбекистана, то итоговое четвёртое Хумоюна Бегмуратова стало настоящим сюрпризом. За всю дистанцию в 23 тура он допустил лишь 4 поражения, три из которых — от опередивших его шахматистов, и сделал 5 ничьих, победив в остальных 14 партиях. Таким образом в компанию закалённых боями на самом высоком уровне гроссмейстеров вписался самый молодой участник турнира, которому 14 лет. Для игры на Олимпиаде ему не хватает успехов в турнирах с классическим контролем, но, если продолжать в том же духе, они неизбежно придут.

Интересно, что Хумоюн прошёл на турнир по одному из дополнительных мест по рейтингу, специально предусмотренных в этому году.

Жахонгир Вахидов.Жахонгир Вахидов.

Другой же участник олимпийской команды, Жахонгир Вахидов, по традиционной системе подсчёта набрал столько же очков (16,5/23), но 7 ничьих, 3 поражения и 13 побед принесли ему меньше в трёхочковой системе (46 против 47). С товарищами по сборной Жахонгир свёл все партии вничью, потеряв очки в играх против соперников с более низким рейтингом и не обладающих высшим шахматным званием, что может говорить о недооценке оппонентов.

Среди результатов других шахматистов, помимо уже упоминавшихся побед Ортика Нигматова над триумфаторами турнира, заслуживает внимания результат международного мастера Алмаса Рахматуллаева. С 4 по 10 тур Алмас выиграл все партии и шёл в лидерах, но неудачный финиш отбросил его на шестое место, что также можно признать достойным выступлением.

Алмас Рахматуллаев.Алмас Рахматуллаев.

Пятый обладатель высшего шахматного звания на турнире, двадцатидвухлетний гроссмейстер Абдималик Абдисалимов набрал рейтинг, позволяющий задуматься о попадании в сборную, и показывает неплохие результаты в классику, однако этот турнир сыграл ниже своего уровня.

Таким образом, на данный момент состав пятёрки сильнейших игроков страны не поменялся с 2022 года: Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Жахонгир Вахидов. Абдусатторов стал шахматистом экстра-класса и заметно оторвался от остальных, в то время как Жавохир Синдаров прочно обосновался на втором месте. К Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Узбекистане, подрастёт и наберётся сил молодёжь, которая уже сможет претендовать на места в сборной. Наиболее перспективным среди них наверняка будет пока ещё международный мастер Хумоюн Бегмуратов.

Умида Омонова.Умида Омонова.

В женском турнире результаты первые места также заняли участницы национальной сборной за одним исключением. Победительницей стала Умида Омонова, в 17 партиях одержав 12 побед, сделав 4 ничьи и проиграв лишь 1 партию: в равной позиции против Нилуфар Имомкузиевой она упустила элегантный тактический удар. Победив, Умида сделала сама себе подарок на день рождения, — 26 апреля ей исполнилось 18 лет.

Афруза Хамдамова.Афруза Хамдамова.

Второй стала 15-летняя Афруза Хамдамова, отстав от Умиды на один балл (у девушек применялся стандартный подсчёт баллов). Афруза проиграла две партии, причём одну из них в первом туре Умиде, а вторую — в последнем. Однако даже в случае победы в последнем туре Афруза оставалась после Умиды, уступая по показателю личной встречи.

Маржона Маликова.Маржона Маликова.

Третье и четвёртое место заняли другие участницы олимпийской сборной образца 2022 года — Маржона Маликова и Нилуфар Якуббоева.

Нодира Нодиржанова.Нодира Нодиржанова.

А вот пятой стала Нодира Нодиржанова. Она играла на шахматных олимпиадах с 2008 года, но в связи с рождением ребёнка на время ушла из спорта, и в прошлом соревновании не участвовала.

За Нодирой оказалось игравшая за сборную на третьей доске Мафтуна Бобомуродова. После третьего тура Мафтуна потерпела три поражения подряд, и, хотя в дальнейшем проигрывать перестала, уже не могла претендовать на высокое место.

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Победительницы чемпионата Узбекистана и руководители Федерации шахмат Узбекистана.

Результаты среди мужчин и женщин