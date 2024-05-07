Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении корпорации Boeing после того, как стало известно, что её сотрудники могли фальсифицировать техническую документацию, касающуюся самолёта 787 Dreamliner, сообщает Reuters.

Регулятор, в частности, намерен выяснить, завершил ли Boeing инспекцию, чтобы подтвердить надлежащее соединение и заземление в местах соединения крыльев с фюзеляжем на некоторых самолётах 787 Dreamliner.

Корпорация уже проводит повторную проверку всех лайнеров этой серии и разрабатывает план по устранению выявленных неисправностей в эксплуатируемом парке, добавили в FAA.

Ранее Boeing проинформировала FAA о том, что несколько её сотрудников «нарушали политику компании, не проведя требуемые испытания, но записывая работу как выполненную», пишет Reuters со ссылкой на письмо главы программы по производству 787 Dreamliner Скотта Стокера сотрудникам в Южной Каролине, где собираются эти самолёты. «Наша инженерная группа пришла к выводу, что это неправомерное поведение не создало непосредственной угрозы безопасности полётов», — добавил он.

В апреле в Boeing заявили, что ожидают снижения темпов производства и поставок Boeing 787 Dreamliner из-за нехватки поставщиков по «нескольким ключевым компонентам», отмечает Reuters.

В конце марта Boeing объявил о масштабных перестановках в своём руководстве на фоне череды скандалов с безопасностью самолётов. Один из инцидентов произошёл в январе с лайнером 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Air. Во время полёта у судна оторвалась панель-заглушка аварийного выхода. Расследование показало, что на ней не хватало четырёх болтов. Сразу после этого FAA приостановило эксплуатацию 737 MAX 9, но позже разрешило возобновить полеты.