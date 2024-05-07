Люди, использующие газовые и пропановые плиты, ежедневно вдыхают диоксид азота (NO2) в опасном для здоровья объёме. Соединение может вызвать астму у детей и другие респираторные заболевания, а также привести к ранней смерти. Об этом пишет новостной портал Стэнфордского университета (США) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Исследователи подсчитали, что вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит могло стать причиной 200 тысяч текущих случаев детской астмы, из которых четверть возникли из‑за NO2.

Кроме того, долгосрочное воздействие NO2 в американских домохозяйствах с газовыми плитами может ежегодно приводить к 19 тысячам смертей среди взрослых — это 40% от количества смертей, связанных с пассивным курением.

Чтобы оценить уровень концентрации NO2, учёные установили специальные датчики в более чем 100 домах различной площади, планировки и способов вентиляции. Уровень диоксида азота измерялся до, во время и после использования плит. Результаты показали, что обычное использование газовой или пропановой плиты увеличивает воздействие NO2 до уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным.

«Я не ожидал, что концентрация загрязняющих веществ в спальнях в течение часа после использования газовой плиты превысит санитарные нормы и будет сохраняться в течение нескольких часов после её выключения», — отметил профессор из Школы устойчивого развития Стэнфордского университета и автор исследования Роб Джексон.

Согласно исследованию, даже в больших домах концентрация диоксида азота обычно поднималась до нездорового уровня, несмотря на включённую вытяжку. При этом люди, живущие в небольших жилых помещениях, подвергаются большему воздействию NO2, утверждают учёные.

Поскольку размер дома имеет большое значение, учёные также выявили различия в подверженности вредному воздействию веществ из плит и социальным положением. Так, влияние NO2 оказалось на 60% выше среди американских индейцев и коренных жителей Аляски и на 20% выше среди чернокожих и латиноамериканцев.

Исследователи отмечают, что сама пища мало или вообще не выделяет диоксид азота во время приготовления, как и электрические плиты. «Электрические плиты не выделяют диоксид азота или бензол. Если у вас есть газовая или пропановая плита, вам нужно уменьшить воздействие загрязняющих веществ с помощью вентиляции», — подчеркнул Джексон.