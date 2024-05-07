Четвёртое заседание Юнусабадского уголовного суда по делу Дмитрия Саттарова состоялось в квартире семьи под председательством судьи Санжара Кучкарова 6 мая, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Как и предыдущее заседание, слушание прошло в выездном формате.

Напомним, в декабре 2023 года 18-летнему Саттарову во время прогулки с собакой 40-летний прохожий Г. Р. сломал позвоночник, решив, что питомец парня проявил агрессию в сторону его ребёнка.

В ходе прошлого слушания 3 мая адвокат Дмитрия Саттарова Бахтиёр Набиев попросил суд приобщить к делу видеоматериалы, а также привлечь Г. Р. к ответственности по части 2 статьи 111 Кодекса об административной ответственности (жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетнего или повлёкшее гибель, либо увечье животных). Во время конфликта между Г. Р. и Дмитрием 40-летний мужчина пнул собаку. Судья раздал сторонам дела ходатайство Бахтиёра Набиева о привлечении Г. Р. к ответственности за жестокое обращение с животными и выслушал мнения об удовлетворении этой просьбы.

Прокурор Хасан Парпиев, адвокат Г. Р. и его подзащитный попросили отклонить ходатайство. Адвокат аргументировал своё несогласие тем, что собака сама напала на Г. Р., а он всего лишь оборонялся. Г. Р. сказал, что собака могла бы его укусить, если бы он её не пнул.

Дмитрий Саттаров и его адвокаты Бахтиёр Набиев и Виктория Шмарковская попросили удовлетворить ходатайство. Виктория объяснила свою позицию тем, что «мотивировка (объяснение причины действия) Г. Р. пнуть собаку не понятна».

«Если бы собака напала на ребёнка, то её можно было бы оттолкнуть, оттащить. Г. Р. давал показания, что собака была на поводке. Она направлялась в сторону ребёнка, но между ними осталось ещё 20−30 см. Тем более, Саттаров контролировал ситуацию. Подобные действия Г. Р. следует квалифицировать по соответствующей статье», — сказала Виктория Шмарковская.

Судья Санжар Кучкаров отклонил ходатайство, объяснив, что с этим заявлением можно обратиться отдельно в УВД ОВД Юнусабадского района.

Адвокат Бахтиёр Набиев попросил приобщить делу акт, в котором соседи Дмитрия Саттарова письменно подтвердили, что собака парня не проявляла никакой агрессии к людям.

«Напротив, собака отлично ладит и играет с детьми нашего дома и с детьми соседних домов», — говорится в акте.

Санжар Кучкаров принял акт, а также согласился просмотреть видеоматериалы после допроса свидетеля.

«Вы подтверждаете свои показания следствию?», — спросил председательствующий свидетеля инцидента Ингу Мифтяеву. Она подтвердила показания.

По словам Мифтяевой, 17 декабря в час дня она прогуливалась позади дома № 61 13-го квартала Юнусабадского района.

«Подходя к торцу дома, я услышала крики: „To'xta, to’xta!“, а затем увидела двоих мужчин, которые сначала шли спокойным шагом, а далее ускорились куда-то», — рассказала Инга Мифтяева.

По её словам, дойдя до угла дома, она увидела в 50 метрах от себя парня, который лежал на бордюре в неестественной позе. Над парнем нависал мужчина спортивного телосложения. К ним подошли двое мужчин, которых свидетель заметила раньше. Были ли разговоры между ними и что говорил мужчина, который нависал над парнем, Инга Мифтяева не слышала, так как была далеко.

«Рядом со мной прошёл мальчик с коробкой, затем его позвал к себе мужчина, и мальчик развернулся, пошёл к нему. Возле лежачего парня была собака в синем комбинезоне», — описала Инга Мифтяева.

Свидетель рассказала, что двое мужчин, которые подошли к месту инцидента, просто стояли.

«Я ушла, оставив эту ситуацию. Не рискнула подойти, понадеявшись на этих двоих мужчин», — добавила свидетель.

Инга Мифтяева подтвердила, что мужчиной, нависавшим на лежавшим парнем, был Г. Р., который также присутствовал на заседании.

Судья Санжар Кучкаров: «Вы хорошо знаете семью Саттаровых?»

Инга Мифтяева: «На момент инцидента я никого не знала».

Судья Санжар Кучкаров: «Как вы узнали о том, что будет суд?»

Инга Мифтяева: «Наткнулась на пост в Facebook, где рассказывается история произошедшего. Там же говорилось о том, что ищут свидетелей. После я написала в личные сообщения матери Дмитрия Кристине Саттаровой».

Судья Санжар Кучкаров: «Был ли намордник у собаки в момент инцидента?»

Инга Мифтяева: «Нет».

Судья Санжар Кучкаров: «Был ли сын Г. Р. тогда испуган?»

Инга Мифтяева: «Нет, он был спокоен».

Судья Санжар Кучкаров: «В какой позе лежал парень и была ли рана у Г. Р.?»

Инга Мифтяева: «Стопы его (Дмитрия — ред.) были повёрнуты в сторону друг друга. Голова опустилась, а руки свисали. Задняя часть куртки парня была вывернута вперёд. У Г. Р. был повреждён нос, который кровоточил».

Адвокат Саттарова Бахтиёр Набиев спросил, знает ли свидетель двоих мужчин, которые подошли к Г. Р. и Дмитрию. Инга Мифтяева сказала, что не знает их и ранее не видела.

«Почему вы не вызвали скорую, правоохранительные органы или не позвали на помощь?» — спросила у свидетеля адвокат Саттарова Виктория Шмарковская.

«Смалодушничала, испугалась», — ответила Инга Мифтяева.

Г. Р. согласился с показаниями Инги, заявив, что частично это правда. По словам Г. Р., когда подошли неизвестные мужчины, Дмитрий Саттаров уже сидел.

После допроса свидетеля суд посмотрел видеоролики, которые предоставила сторона Саттарова. На кадрах мать парня гуляет с собакой во дворе и демонстрирует, как домашнее животное реагирует на незнакомых людей: собака ведёт себя спокойно, не проявляя агрессии.

Следующее заседание состоится 10 мая. В его ходе будут допрошены остальные свидетели дела, которые по неизвестным причинам не явились на слушание 6 мая.