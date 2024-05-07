По улицам Ташкента 8 мая пройдёт торжественное шествие воинских частей Министерства обороны Узбекистана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Цель мероприятия — «проявление высокого уважения ко всем ветеранам войны и трудового фронта, внёсшим вклад в победу во Второй мировой войне, продемонстрировать верность защитников страны Родине, повысить чувство у населения, особенно молодёжи» в честь Дня памяти и почестей, отмечается в сообщении.

Военнослужащие будут двигаться по следующему маршруту: мемориальный комплекс «Парк победы» (через улицы Сагбон и Заркайнар) — рынок Чорсу — Ташкентский цирк (улица Заркайнар) — дворец Дружбы народов (проспект Узбекистан и улица Фуркат) — парк Magic City (улица Фуркат).

У парка Magic City, где будут останавливаться военнослужащие во время марша, пройдут показательные выступления военных и оркестра.

Шествие начнётся в 12:00 от комплекса «Парк победы».



