Фестиваль популярной культуры Comic Con, посвящённый фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм, впервые пройдёт в Ташкенте. Мероприятие состоится 15 и 16 июня в комплексе Humo Arena при поддержке самой площадки. Об этом «Газете.uz» сообщили организаторы мероприятия.

В рамках geek-фестиваля посетителей ждут приглашённые гости, конкурс косплея, тематическая ярмарка сувениров и мерча, а также аллея авторов и художников популярного искусства.

В мероприятии примут участие известные актёры театра и кино, зарубежные блогеры (Макс +100500 и Уголок Акра) и профессиональные косплееры из Казахстана, Кувейта и других стран.

Кроме того, ожидается участие актёров дубляжа Евгения Иванова (официальный голос Oби-Вана Кеноби и Человека-Паука) и Петра Гланца (официальный голос Дедпула).

Фестиваль организовывает локальная команда по лицензии на использование товарного знака Comic Con. Билеты на фестиваль доступны на сайте и кассах сервиса iTicket, новости о фестивале — в Telegram-канале Comic Con Tashkent.

«Газета.uz» является информационным партнёром мероприятия.