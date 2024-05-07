Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов примет участие в турнире Superbet Rapid & Blitz Poland 2024, который пройдёт 7−12 мая в Варшаве.

Superbet Rapid & Blitz Poland — супертурнир, первый этап серии Grand Chess Tour (Большой шахматный тур) этого года с призовым фондом 175 тысяч долларов.

В турнире примут участие: лидер мирового рейтинга и действующий победитель турнира Магнус Карлсен из Норвегии (рейтинг — 2830, 1-е место), Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (2765, 5-е место), Доммаражу Гукеш из Индии (2763, 6-е место), Арджун Эригайси из Индии (2761, 8-е место), Вей И из Китая (2755, 10-е место), Рамешбабу Прагнанандха из Индии (2747, 14-е место), Аниш Гири из Нидерландов (2745, 15-е место), Ян-Кшиштоф Дуда из Польши (2733, 18-е место), Винсент Каймер из Германии (2726, 26-е место), Кирилл Шевченко из Румынии (2677, 56-е место).

Турнир проводится по круговой системе. В первом круге в рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, во втором круге в блице за победу — 1, за ничью — 0,5 очка.

Контроль времени в рапиде — 25 минут + 10 секунд на ход, в блице — 5 минут + 2 секунды на ход. Всего состоится 135 партий в течение пяти дней.

Ранее Нодирбек Абдусатторов стал победителем турнира Tepe Sigeman-2024 в Швеции.





Он также возглавляет годовой рейтинг для отбора в турнир претендентов (FIDE Circuit).