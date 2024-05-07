Каждый участник и инвалид Второй мировой войны в Узбекистане получит единовременное денежное вознаграждение в размере 20 млн сумов. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева, подписанным 16 апреля и обнародованным сейчас.

Указ приурочен ко Дню памяти и почестей, который в Узбекистане отмечается 9 мая, а также 79-й годовщине Победы над фашизмом в войне 1941−1945 годов.

В прошлом году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 18 млн сумов. В 2022 году — 15 млн сумов,в 2021 году — 12 млн сумов, в 2020 году — 10 млн сумов, в 2019 году — 7,5 млн сумов, в 2018 году — 5 млн сумов и в 2017 году — 2 млн сумов.