Торжественная церемония вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами состоялась 7 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов Венгрии Йожефа Рожи, Ирана Мухаммадaли Искандари, Чехии Любомира Фреборта, Омана Вафы аль-Бусаиди, Алжира Мохамеда Ирки.

Поздравив глав иностранных дипломатических миссий с назначением, лидер государства подчеркнул их роль в сближении и развитии многопланового сотрудничества Узбекистана со странами, которые они представляют.

Президент Узбекистана отметил, что в сегодняшних условиях обострения геополитической напряжённости, проблем в мировой экономике и угроз устойчивому развитию все более возрастает значение дипломатов в налаживании конструктивного диалога между государствами, укреплении дружественных и взаимовыгодных отношений между ними.

Как подчеркнул глава государства, в Стратегии «Узбекистан-2030» обозначены приоритетные направления внешней политики Узбекистана — укрепление дружбы и сотрудничества со всеми зарубежными странами, широкое привлечение иностранных инвестиций в экономику, увеличение индустриального и экспортного потенциала, создание благоприятных условий для частного сектора.

«Сегодня Узбекистан — миролюбивое и справедливое социальное государство, открывающееся миру и последовательно укрепляющее долгосрочные и многоплановые отношения со своими зарубежными партнёрами», — подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиёев обратил внимание на то, что экономика Узбекистана выросла в два раза за последние семь лет, растут объёмы инвестиций, показатели торгового оборота, расширяется география экспорта. На узбекский рынок заходят ведущие мировые компании и известные бренды.

Подчеркнув, что Узбекистан будет последовательно проводить открытую, прагматичную и проактивную внешнюю политику на международной арене, глава государства обратил внимание послов на важность вывода на «совершенно новый качественный и содержательный уровень» отношений со странами, которые они представляют.

Обращаясь к послу Венгрии, президент Узбекистана отметил, что Будапешт является важным и проверенным временем надёжным партнёром Узбекистана в Европе.

«За последние годы в результате наших с премьер-министром Виктором Орбаном твёрдых устремлений и совместных усилий отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнёрства», — сказал президент.

Было также отмечено, что объем двустороннего товарооборота увеличился в два раза, растёт количество совместных предприятий, в прошлом году открыто посольство Узбекистана в Будапеште, более сотни узбекских студентов обучаются в венгерских вузах в рамках программы Stipendium Hungaricum. На рынке Узбекистана успешно функционирует ряд венгерских ведущих компаний и банков, таких как OTP Bank, Bonapharm, Gedeon Richter, Meditop.

Президент Узбекистана выразил уверенность в том, что начало авиарейсов между Ташкентом и Будапештом послужит активизации деловых связей и туристического обмена.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Иран и Узбекистан связывают отношения, корни которых уходят вглубь веков. «Современный Иран — страна с огромным экономическим, культурным и интеллектуальным потенциалом. Исторические визиты на высшем уровне и важные договорённости последних лет положили начало новому периоду роста в наших отношениях», — отмечается в сообщении.

Активизировались контакты, растут объёмы двусторонней торговли, число совместных предприятий достигло 300. Было отмечено, что стороны определили конкретные планы по доведению взаимного товарооборота до 1 млрд долларов.

Узбекистан заинтересован в расширении масштабов взаимодействия с Ираном в области горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики. Президент подчеркнул важность задействования в полной мере потенциала сотрудничества по транспортным коридорам и транзиту.

Президент отметил, что Чехия является традиционным и важным партнёром Узбекистана в Европейском союзе. Обмен визитами правительственных делегаций в прошлом году вывел двусторонние отношения на новый уровень.

Только за последний год взаимная торговля увеличилась в два раза, что наглядно подтверждает наличие огромных возможностей для сотрудничества. В Узбекистане чешские компании успешно действуют в сфере промышленности, инфраструктуры, медицины, выпуска строительных материалов. Готовится к запуску авиасообщение по маршруту Ташкент-Прага.

Отмечена важность полномасштабной реализации уже согласованных инвестиционных проектов и принятия программы промышленной кооперации. Высоко оценены планы чешских Экспортного банка и Корпорации гарантирования и страхования экспорта по выходу на банковско-финансовый рынок Узбекистана.

Как заявил президент, Оман является важным партнёром Узбекистана в Ближневосточном регионе.

«Великолепная библиотека Института востоковедения, открытая в своё время в Ташкенте с участием Cултана Хейсама Аль Саида, является символом дружбы между нашими странами», — сказал глава государства.

Он указал на огромный незадействованный потенциал в сотрудничестве двух стран, подчеркнул необходимость скорейшего проведения очередного заседания межправительственной комиссии, формирования Делового совета.

Перспективной является кооперация в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, телекоммуникациях, текстильной промышленности, туризме. Шавкат Мирзиёев обратил внимание на важность эффективного использования возможностей узбекско-оманской инвестиционной компании.

Президент Узбекистана отметил, что Алжир — стремительно развивающаяся страна арабо-мусульманского мира с большим экономическим потенциалом, перспективный партнёр на африканском континенте. Алжир первым из арабских государств открыл посольство в Ташкенте.

Глава государства подчеркнул важность организации встреч на высшем уровне, создания механизмов политических консультаций, проведения первого заседания межправительственной комиссии, что, несомненно, придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Президент отметил необходимость налаживания обмена делегациями для разработки и реализации портфеля конкретных инвестиционных проектов в сферах нефти и газа, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

В завершение церемонии президент Узбекистана пожелал послам успехов в их миссии, призвал чаще посещать регионы и воочию увидеть происходящие в стране изменения.

Дипломаты выразили благодарность за тёплый приём и условия, созданные для их эффективной деятельности, заверили, что приложат все усилия для развития многопланового сотрудничества с Узбекистаном, говорится в сообщении.