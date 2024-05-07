Количество государственных грантов в Узбекистане будет определяться исходя из выбора вузов абитуриентами, набравшими наивысший балл. Об этом говорилось на презентации 6 мая, которую министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов представил президенту Шавкату Мирзиёеву.

Сегодня в вузах страны имеются 306 направлений бакалавриата и 625 направлений магистратуры. Однако некоторые из них не соответствуют международным стандартам и требованиям современного рынка труда, что создаёт определённые сложности в формировании полноценной квалификации у выпускников и их трудоустройстве, сообщила пресс-служба главы государства.

В связи с этим выдвинуты предложения по пересмотру направлений бакалавриата и магистратуры, а также открытию новых направлений в более востребованных областях на основе международной классификации образования и передового зарубежного опыта.

Рассмотрен также вопрос оптимизации деканатов и других административных структур путём цифровизации учебного процесса в вузах. Президент поручил до 1 сентября полностью пересмотреть учебные процессы и внедрить новую систему.

Также обсуждалось обеспечение справедливости приёма в вузы и предоставление доступа к государственным грантам самым способным абитуриентам.

По словам президента, нынешняя система приёма и распределение квот «не служит конкуренции и селекции талантливых студентов». Некоторые абитуриенты, набравшие высокий балл, могут и не поступить, так как в вузе, в который они подали документы, заполнена квота.

Глава государства поручил главе Минвуза с нового учебного года внедрить порядок, согласно которому абитуриент, набравший высокий балл по конкретному направлению, будет рекомендован на государственный грант независимо от выбранного вуза. То есть, абитуриенты, набирающие высокие баллы, обязательно получат возможность учиться.

Ещё одно нововведение: теперь государственный грант не будет предоставляться одному студенту на 4 года, а будет перераспределяться ежегодно между студентами, достигшими высоких результатов.

«Если наладим эту справедливую систему, то это в первую очередь даст конкуренцию. Во-вторых, родители это тоже поддержат. Нужно конкретно разъяснить эти решения в социальных сетях», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Конгратбай Шарипов.



Глава государства также обсудил вопросы, связанные с национальными квалификационными требованиями, которые не полностью соответствуют международным стандартам и требованиям работодателей. Из существующих 7813 рабочих профессий для 5044 (72%) не разработаны стандарты квалификации, а существующие — нечёткие и имеют низкое качество.

Кроме того, в центрах оценки квалификации не внедрена сертификация. Процессы и документация национальной системы квалификаций не цифровизированы.

В связи с этим решено создать Институт развития национальной системы квалификаций и вместе с работодателями разработать необходимые квалификационные требования.

«Это проблема, непосредственно затрагивающая занятость населения. Поэтому необходимо разработать законы в этой области, определить ответственность министерств и ведомств, усилить контроль за их исполнением», — сказал глава государства.

На презентации также проанализировано качество технического образования.

Сообщается, что в Узбекистане ежегодно создаются более 3000 промышленных предприятий, на них создаётся 146 тысяч рабочих мест. Требуется более 25 тысяч инженеров и технологов в год.

Несмотря на то, что кадры готовятся в 33 государственных высших учебных заведениях технического направления, качество образования не соответствует требуемому уровню. Некоторые предметы и специализации, которые преподаются здесь, уже исключены из программ ведущих зарубежных технических университетов. Почти половина учебных планов и программ не соответствует требованиям рынка труда и международным стандартам.

Президент поручил в течение двух месяцев подготовить предложения по решению этой проблемы с ректорами этих 33 вузов.