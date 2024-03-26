Главное

Решением правительства Узбекистана около 160 мозаичных панно на зданиях в Ташкенте и регионах страны включены в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия. Ранее немалое количество мозаик было закрашено, многие закрыты рекламными баннерами.

Экономика

Президент на встрече с хокимами Наманганской, Андижанской и Ферганской областей поручил применить «опыт Сайхунабада» для увеличения доходов жителей Ферганской долины. Для домохозяйств намерены разработать модель эффективного использования приусадебных участков для получения 60−70 млн сумов в год.

Экосистема Uzum привлекла на развитие более $100 млн, что делает её первой в Узбекистане технологической компанией-«единорогом» с оценкой более $1 млрд. Половину из привлечённой суммы составили инвестиции в капитал, остальную часть — заёмные средства.

В феврале в Узбекистане наблюдалось снижение производства газа, нефти, электроэнергии и бензина. Добыча газа за месяц упала на 284,4 млн кубометров, выпуск бензина — на 8100 тонн, электроэнергии — на 626,6 млн кВт·ч. Производство нефти сокращается седьмой месяц подряд.

Китайская компания проведёт реконструкцию и расширит дорогу между посёлком Пунган в Папском районе и Наманганом. Президент одобрил проект, отметив, что это будет «новая дорога для Нового Узбекистана». Его реализация планировалась с 2013 года, но была приостановлена в 2016 году.

China Mining Energy Group из Китая планирует добывать и перерабатывать медную руду в Чустском районе Наманганской области. Проект оценивается в 200 млн долларов.

Мобильный номер «20 000 00 00» был продан на аукционе за рекордные в Узбекистане 1,07 млрд сумов ($85 тысяч). В торгах принимали участие 10 претендентов, которые подали 87 предложений, из-за чего стартовая стоимость выросла в 5 раз.

Президент Узбекистана ознакомился с проектом модернизации международного аэропорта Намангана. Терминал прилёта был реконструирован в прошлом году. Пропускную способность намечено увеличить ещё в 3 раза. Планируется строительство грузового терминала, комплексов кейтеринга и заправки.

Общество

Ночью спасатели помогли молодому человеку, чья нога застряла в решётке лотка на одной из улиц Ташкента. Похожие ситуации случаются регулярно.

Суд в Хиве приговорил водителя, который в декабре в состоянии опьянения наехал на трёх несовершеннолетних (два мальчика-близнеца скончались на месте) и скрылся, к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Школьники, которые попали в ДТП во время поездки в Бухарский областной театр, просили водителя автобуса не превышать скорость. Один ученик погиб на месте аварии, ещё одну девочку не смогли спасти в больнице. Врачи говорят, что дети испытывают сильный стресс, когда вспоминают произошедшее.

Спорт

Футболисты сборной Узбекистана одержали победу над командой Гонконга в ответном матче второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026. Таким образом, Узбекистан вышел в третий отборочный раунд турнира (видео, фото).

Культура

Узбекистан примет участие во Всемирной выставке Expo Osaka 2025 (Япония). О начале строительства Национального павильона объявил Фонд развития культуры и искусства. Стало также известно, что строительство нового здания Государственного музея искусств по проекту Тадао Андо начнётся в этом году.

Мир

Теракт в «Крокус сити холле» готовили радикальные исламисты, а содействовали ему, «естественно», западные и украинские спецслужбы, заявил главы ФСБ РФ Александр Бортников. Заказчик пока не установлен, отметил он, анонсировав «ответные меры».

Руководство Boeing уйдёт в отставку после череды скандалов с безопасностью самолётов, которые привели к крупнейшему кризису в компании. Последний инцидент произошёл в январе, когда у 737 Max 9 на рейсе Alaska Air во время полёта оторвалась дверная заглушка.

Автомобильный мост длиной 2,5 километра обрушился в реку Патапско в американском Балтиморе после того, как в него врезалось грузовое судно. На мосту в момент столкновения находилось несколько автомобилей, в воде могли оказаться до 20 человек.

На фоне того, что в совершении теракта в подмосковном «Крокусе» обвиняются выходцы из стран Центральной Азии, в России активизировались обсуждения мер против мигрантов, например, введение визового режима, выдворение за правонарушения, а также ограничения на патенты.

Молодые люди во всем мире стали чаще болеть раком и до 2030 года число случаев ранней онкологии, как ожидается, увеличится ещё на 30%. Учёные пока не могут объяснить тенденцию, а наиболее вероятные факторы — рост ожирения и ранний скрининг рака — не дают полной картины. Пересказ статьи Nature.

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