По итогам прошедших вступительных экзаменов в вузы Узбекистана в 2024 году проходной балл не набрали чуть менее половины абитуриентов. На это обратил внимание первый заместитель генерального директора УзА, юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев.





В этом году тестовые испытания сдали 737,3 тысячи абитуриентов, что на 151 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Из них 345,87 тысячи, или 46,9% абитуриентов, не смогли набрать 56,7 баллов — минимальный проходной порог. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 49,4%, а в 2022 году — 51,2%.

Наихудший результат и в этом году был зафиксирован в Сырдарьинской области — 51,8%, лучший результат по этому показателю в Ташкенте — 35,9% (было 40,8%).

Всего регионов, где больше половины абитуриентов набрали меньше проходного балла, — четыре. В прошлом году их было восемь.

Пять регионов, которые наиболее эффективно улучшили результат по сравнению с прошлым годом:

Ташкент и Ташкентская область — на 4,9%;

Джизакая область — на 3,7%;

Бухарская область — на 3,5%

Сырарьинская область — на 3,1%.





Средний балл девушек во всех регионах страны выше, чем у парней.

Самые высокие средние баллы среди регионов Узбекистана — в Бухарской области, Ташкенте и Ферганской области.

Заявки на поступление в вузы подали 894,73 тысячи абитуриентов (431,4 тысячи мужчин и 462,5 тысячи женщин).

Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов в мае сообщил, что минимальный проходной балл для поступления в вузы будет повышен с 56,7 до 94,5 балла по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления и до 75,6 балла — по остальным направлениям. Квоты по социально-гуманитарным профессиям сократят в пользу других направлений.