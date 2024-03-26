Кабинет министров Узбекистана 25 марта издал постановление, которым около 157 мозаичных панно в Ташкенте и регионах страны включены в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия как памятники монументального искусства.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года научно-экспертный совет Агентства культурного наследия одобрил список из 161 мозаики и панно для включения в национальный перечень.

Целью пополнения реестра в постановлении названы всестороннее изучение, сохранение и грамотное использование мозаик, панно и произведений изобразительного искусства, а также повышение их роли в развитии туристического потенциала страны.

Включённые в перечень мозаики будут внесены в государственный кадастр. В кадастровых документах объектов будет добавлена запись о том, что они имеют культурную ценность.

Отныне любые виды деятельности на зданиях, в границах их охранной зоны и на прилегающей территории должны согласовываться с Агентством культурного наследия.

Больше всего мозаик, вошедших в перечень, — из Ташкента. В нём также есть мозаики из Нукуса, Ургенча, Хивы, Самарканда, Намангана, Андижана, Джизака, Коканда, Ангрена, Гулистана и нескольких районов.

За сохранение мозаик на зданиях много лет боролись общественность и отдельные активисты. Только в Ташкенте за последние годы в ходе ремонтных работ было закрашено большое количество мозаик на жилых домах. Многие мозаики на многоэтажках закрыты огромными рекламными баннерами.

Покрытое цементом и очищенное (частично) здание.

В 2022 году возмущение жителей остановило закраску мозаик сразу на нескольких зданиях рядом со столичным хокимиятом. Рабочие к тому времени успели покрыть большие площади девятиэтажных домов цементом и им пришлось очищать их вручную.

Хокимият Чиланзарского района тогда заявил, что решение о «ремонте фасадов» домов принял городской кенгаш народных депутатов.

В 2018 году мы также писали, как в Ташкенте после недовольства жителей восстановили мозаику, закрашенную на одном из жилых домов по инициативе местного ТЧСЖ.

В сентябре прошлого года в рамках работ по сносу здания газетного цеха в центре Ташкента было демонтировано для установки в новом месте мозаичное панно авторства Арнольда Гана. Кампанию за его сохранение вёл основатель проекта Tashkent Modernism Александр Фёдоров. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана объявлял открытый конкурс по определению нового места расположения мозаики.

В 2020 году «Газета.uz» публиковала статью экскурсовода Азиза Халмурадова о топонимике Ташкента, в которой, в частности, рассказывается об уникальных мозаичных панно столицы, в том числе не сохранившихся.