Суд по уголовным делам Хивинского района Хорезмской области вынес приговор мужчине, совершившему в середине декабря смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УБДД УВД области.

Мужчина, управляя в тёмное время суток автомобилем Cobalt в состоянии алкогольного опьянения, наехал на трёх несовершеннолетних на 32-м километре дороги Хива-Янгиарык. Два мальчика-близнеца — Хасан и Хусан — скончались на месте.





В суде обвиняемый признался, что употреблял спиртное на свадьбе и ехал домой с другом. Совершив наезд на детей, он уехал с места происшествия.

Мужчина заявил, что признаёт вину, и попросил прощения у родителей погибших детей.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 117 (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, если виновный был обязан и имел возможность оказать ему помощь либо сам поставил потерпевшего в опасное состояние) и части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения, повлёкшее человеческие жертвы) и приговорил его к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы с лишением права управлять автомобилями сроком на 3 года.