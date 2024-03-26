Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Гонконга в четвёртом туре второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026. Матч, прошедший 26 марта на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Нападающий Эльдор Шомуродов снова отличился, точно пробив после прострела Аббосбека Файзуллаева.

Второй гол забил Ходжимат Эркинов, отличившийся из-за пределов штрафной на 63-й минуте спустя шесть минут после выхода на замену.

Точку в матче поставил нападающий Остон Урунов, который вышел один на один с вратарём и переиграл его.

Главный тренер Сречко Катанец отсутствовал в игре из-за болезни.

Сборная Узбекистана с 10 очками идёт на втором месте, пока лидирует Иран (10), который побеждает в параллельном матче Туркменистан.

Узбекистан вышел в третий отборочный раунд Кубка мира 2026 года, а также в финальный турнир Кубка Азии 2027 года.

Видео

Фото



