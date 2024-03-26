Цифровая экосистема Uzum привлекла на развитие более 100 млн долларов США. Это делает её первой в истории Узбекистана технологической компанией-«единорогом» с оценкой более 1 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании. Инвестиции в капитал составили более 50 млн долларов, ещё более 50 млн долларов компания привлекла ранее в виде заёмных средств.

Лид-инвестором в раунде серии A выступил глобальный венчурный фонд FinSight Ventures (инвестировал в Intercom, ThoughtSpot, Automation Anywhere, Toss, GupShup, Razorpay, Bumble, Rappi, Carta и др.). Xanara Investment Management (управляющая компания из Индии, фокусирующаяся на регионе Персидского залива) и ряд топ-менеджеров Uzum присоединились к раунду как последователи.

По итогам раунда инвесторы получат пакет менее 5%. В течение 2024 года Uzum планирует привлечь ещё порядка 200 млн долларов с участием фондов как из стран Ближнего Востока, так и из Великобритании и США.

В 2024 году компания, созданная в 2022 году, планирует запустить крупнейший в стране логистический комплекс для онлайн-торговли, рассчитывая в этом же году увеличить оборот e-commerce в 2,5 раза. В планах Uzum также запуск ряда экосистемных продуктов в сфере необеспеченного кредитования физических лиц, малого и среднего бизнеса. Привлечённые в рамках раунда средства Uzum планирует направить на развитие IT- и логистической инфраструктуры, а также на фондирование собственного сервиса рассрочки.

По данным основателя и СЕО Uzum Джасура Джумаева, сервисами Uzum ежемесячно пользуются более 10 миллионов жителей Узбекистана. За прошлый год компания заработала порядка 100 млн долларов чистой прибыли. В этом году планируется увеличить этот показатель, в том числе за счёт интеграции сервисов внутри экосистемы Uzum. Направление e-commerce по числу пользователей и заказов в 2023 году, согласно компании, стало крупнейшей онлайн-платформой в Узбекистане с оборотом порядка 150 млн долларов.

Экосистема Uzum объединяет e-commerce, финтех- и банковские сервисы для физических лиц и малого и среднего бизнеса: маркетплейс, сервис экспресс-доставки, классический и цифровой банки, BNPL-сервис («buy now, pay later», или рассрочка), платформу для покупки автомобилей, а также приложение для предпринимателей. Все компоненты экосистемы сейчас интегрируются в два супераппа: Uzum для физических лиц и Uzum Business для юридических лиц.

По оценкам Uzum, объем рынка онлайн-платежей в стране к 2026 году вырастет в 6 раз, рынок e-commerce — в 8−9 раз, а финтех — в 8 раз, сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса Uzum Николай Селезнев.

KPMG оценивает рынок e-commerce в Узбекистане как самый быстрорастущий в Центральной Азии, с потенциалом роста в 7 раз в течение ближайших 5 лет. Среди возможностей для роста и активной цифровизации экономики страны эксперты отмечают высокую долю проникновения интернета, молодое население, а также пока низкое проникновение банковских и финансовых сервисов.