Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил проект реконструкции автомобильной дороги между посёлком Пунган в Папском районе и Наманганом. Об этом он сообщил 25 марта в рамках визита в Наманганскую область.

«Сегодня я одобрил проект строительства дороги от Пунгана до Намангана. Годами жители Намангана, в целом Ферганской долины мучаются, особенно зимой. После [строительства] перевала [Камчик], эту дорогу тоже нужно было продолжить, но, как говорится, „хочешь на мельницу — соблюдай очередь“. Очередь дошла. Мы обязательно построим эту новую дорогу для Нового Узбекистана», — сказал президент.

По его словам, он лично обсуждает с инвесторами крупные проекты, чтобы они поверили в Наманганскую область, что «за ними стоит государство, стоит президент, гарантия, сказанное обязательно реализуется».

Согласно презентации, реконструкцию дороги планируется начать 25 апреля этого года, а завершить работы — в IV квартале 2025 года. Планируемая скорость движения по трассе составит 120 км/ч. Вдоль неё будут предусмотрены мосты и путепроводы, а также подземные переходы. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства транспорта, речь идёт о реконструкции и расширении дороги.





Реализацией проекта займётся китайская CITIC Construction, которая основана в 1960 году и является строительной и инженерной дочерней компанией CITIC Group, китайского государственного конгломерата. Компания также развивает бизнес в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства и защиты окружающей среды.

История вопроса

В октябре 2019 года бывший хоким Наманганской области Хайрулла Бозоров (ныне глава Ферганской области) просил правительство и Сенат расширить двухполосную дорогу Пунган-Наманган протяжённостью 75 км из-за большого транспортного потока и участившихся ДТП.

В 2013 году Азиатский банк развития (АБР) предоставил Узбекистану кредит в размере 220 млн долларов на реконструкцию автомобильной дороги 4P112 «Ферганское кольцо» на участке 0−75 км в направлении Пунган-Наманган.

Проект предусматривал замену двухполосного асфальтового покрытия на четырёхполосное цементобетонное.

«Три года назад в связи с расширением дороги было выделено 11 млрд сумов, чтобы компенсировать снос домов и имущество фермерских хозяйств. Кому-то уже выплачена сумма ущерба, 220 домохозяйств переселены в другое место, разрушены сады, растительность. Мы привели все в состояние готовности. Но проект приостановился. Тогда ещё появилось НАПУ (Национальное агентство проектного управления при президенте — ред.), которое необоснованно дало заключение о нецелесообразности проекта», — рассказал Бозоров.

Бывший председатель Государственного комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Абдурахмон Абдувалиев в ответ сообщил, что проект был приостановлен в 2016 году, тем не менее, для ремонта дорожного покрытия было использовано 100 тысяч тонн асфальта.

По его словам, при повторных переговорах представители АБР отметили, что на данном участке не требуется расширение дороги.

«Упорядочьте движение — аварий не будет», — отметил Абдурахмон Абдувалиев, цитируя старшего специалиста по транспорту АБР Павана Карки.