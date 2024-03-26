Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» готовили «как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы». Об этом 26 марта заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, передаёт РИА Новости.

«Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — добавил он. При этом Бортников отметил, что заказчик теракта пока не установлен, хотя ФСБ «видит, что организовывал, кто вербовал».

Глава спецслужбы России заявил, что террористов из «Крокуса» «ждали на той стороне»: «Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев».

Теракт в «Крокус сити холле», сказал директор ФСБ, нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России.

Бортников также обвинил Украину в подготовке боевиков на территории Ближнего Востока. Кроме того, он анонсировал «ответные меры».

В результате теракта в «Крокус сити холле» 22 марта под Москвой от стрельбы террористов и пожара погибли 139 человек, ранения получили около 150. Ответственность за теракт вскоре после него взял на себя ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К). Эту информацию подтвердили спецслужбы США, которые в начале марта предупреждали Россию о возможной атаке.

25 марта президент России Владимир Путин также заявил, что теракт совершён руками радикальных исламистов, и связал нападение с Украиной: «Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось».

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же вечер прокомментировал это заявление: «Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину». «Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы», — добавил глава Украины.

Украина отвергла обвинения из РФ в причастности к теракту, прозвучавшие сразу в вечер трагедии. Об этом дважды заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Главное управление разведки Украины назвало теракт «спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию Путина». Украинский МИД также отверг обвинения в причастности Украины к теракту, назвав эти заявления «спланированной провокацией Кремля».