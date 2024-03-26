Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта провёл в Намангане совещание с участием хокимаов Наманганской, Андижанской и Ферганской областей, а также руководителей экономического комплекса.

Как сообщила пресс-служба президента, обсуждались меры по увеличению доходов населения на основе опыта Сайхунабада — района в Сырдарьинской области, где по решению главы государства реализуется проект по повышению доходов населения за счёт эффективного использования приусадебных участков и домохозяйств.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность организационной и финансовой поддержки безработных людей и малообеспеченных семей, чтобы обеспечить их занятость. Все ответственные лица должны наладить тесное взаимодействие с каждым предприятием, предпринимателем и домохозяйством, заявил он.

К работе в махаллях будут привлечены сотрудники хокимиятов и всех экономических ведомств. Они проведут анализ возможностей в домохозяйствах, в частности, создадут модель эффективного использования приусадебных участков для увеличения доходов до 60−70 млн сумов в год, говорится в сообщении.





Людям, имеющим навыки ремесленничества, планируется оказать помощь в приобретении материалов, оборудования и оборотных средств. Тем, кто желает заняться предпринимательством, помогут разработать бизнес-планы.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость активного участия банков на примере опыта Яккасарайского района Ташкента. Банки должны всячески поддерживать создание дополнительных рабочих мест на базе предприятий, которых они обслуживают.

«Государство выделяет банкам значительные ресурсы, которые должны направляться на инициативы населения на местах и служить росту занятости. Эти средства должны конвертироваться в новые рабочие места, дополнительную продукцию, рост покупательной способности населения», — отмечается в сообщении.

Глава государства поставил задачи по организации мелких производств в домохозяйствах, обучению людей производству товаров, расширению кооперации и надомничества.

Он подчеркнул нераскрытый потенциал приусадебных участков и сельскохозяйственных земель, выделенных населению, для выращивания фруктов и овощей на экспорт, а также развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства.