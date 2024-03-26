В ночь на 26 марта спасатели в Ташкенте помогли молодому человеку, застрявшему ногой в решётке лотка на одной из улиц столицы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.





Инцидент произошёл около 1:45. Парень позвонил по номеру МЧС 1050. Спасатели оперативно приехали на место и, с помощью специального устройства расширив прутья решётки, освободили его ногу.





Напомним, что подобное в городе происходит не так редко. В большинстве случаев людям — чаще детям — не требуется помощь спасателей. Но иногда приходится обращаться в экстренную службу.

В сентябре 2022 года 11-летний мальчик застрял ногой в решётке арыка в Ташкенте, а в августе того же года в такую же ситуацию попал мальчик в Гулистане. МЧС тогда призвало родителей не оставлять детей без присмотра.