Во всем мире растёт заболеваемость раком среди взрослых до 50 лет — и исследователи пока не понимают, почему, пишет британский научный журнал Nature. Этот рост варьируется от страны к стране и от типов рака, но модели, основанные на глобальных данных, предсказывают: до 2030 года число случаев рака с ранним началом увеличится ещё примерно на 30%.

В США колоректальный рак, которым обычно страдают мужчины в возрасте от 60 лет и старше, стал основной причиной смерти от рака среди мужчин в возрасте до 50 лет, а среди молодых женщин — второй по значимости причиной, отмечает Nature.

Наиболее вероятные факторы, такие как рост ожирения и ранний скрининг рака, не могут полностью объяснить тенденцию, говорится в публикации. Некоторые исследователи ищут ответы в микробиоме кишечника или в геномах самих опухолей, но, возможно, причина — в комбинации множества факторов.

Ещё несколько лет назад международная команда учёных рассмотрела статистику заболеваемости 29 видами рака лиц от 14 до 49 лет в период с 1990 по 2019 год. Анализ показал, что глобальная заболеваемость ранним раком в этот период увеличилась на 79,1%, а число смертей от рака среди этой возрастной группы — почти на 28%.

Часто ранний рак поражает пищеварительную систему — за прошедшие 30 лет наиболее резко увеличилась заболеваемость раком толстой кишки, поджелудочной железы и желудка. Но число случаев рака молочной железы и простаты также растёт, отмечает Nature.

Генетические подсказки

Вероятными виновниками растущей заболеваемости раком могут быть ожирение и диета, богатая переработанными продуктами. В пользу этого говорит распространённость рака ЖКТ и изменения в питании во многих странах. Однако статистический анализ показывает, что для полной картины этих факторов недостаточно.

Врачи, с которыми поговорил Nature, рассказали, что часто их пациенты — молодые люди, в хорошей физической форме и внешне здоровые. Кэти Энг, онколог из медицинского центра Университета Вандербильта (США), привела в пример свою 32-летнюю пациентку, которая готовилась к марафону. Перед тем, как женщина начала лечиться у Энг, врачи считали кровь в её стуле синдромом раздражённого кишечника, вызванного интенсивными тренировками. «Она была здорова настолько, насколько это возможно, — описывает Энг. — Если бы вы посмотрели на неё, вы бы не догадались, что более половины её печени — опухоль».

Чтобы понять причины, способствующие раннему развитию рака, исследователи изучили генетические особенности опухолей. Команде врачей из Гарвардской медицинской школы (США) удалось обнаружить, что при раннем раке агрессивные опухоли могут иногда хорошо подавлять иммунные реакции организма. Но различия с поздним раком незначительны, признают они.

Исследователи также изучили микроорганизмы, обитающие в теле человека. Нарушения в составе микробиома, вызванные изменениями в питании или приёмом антибиотиков, связаны с воспалением и повышенным риском развития ряда заболеваний, включая некоторые формы рака. Однако доказательств в пользу этой теории немного, а главная сложность связана со сбором долгосрочных данных. «Список веществ, влияющих на микробиом, очень обширен. Вы просите людей вспомнить, что они ели в детстве, а я едва могу вспомнить, что ел на завтрак», — отметил Кристофер Лью, онколог из онкологического центра Университета Колорадо (США).

Взгляд в прошлое

Один из способов узнать причину — объединить данные разных стран по числу случаев раннего рака и выявить возможные корреляции. Этим сейчас занимается Кэти Энг, которая планирует собрать вместе данные с коллегами из Европы, Африки и Южной Америки.

Другой подход — изучить различия между страны. Например, Япония и Южная Корея расположены рядом и схожи экономически. Однако заболеваемость ранним колоректальным раком в Южной Корее растёт быстрее, чем в Японии. Причины этого пытаются выяснить учёные из Гарварда.

При этом исследователи отмечают, что в некоторых странах недостаточно данных. Так, в Южной Африке данные об этой болезни собираются только у 16% населения, имеющего медстраховку.

Учёным также может потребоваться изучить данные за последние 40−60 лет, собранные у тысяч людей, чтобы выявить достаточное количество случаев рака с ранним началом, пишет The Nature. Исследования показали, что рак может возникнуть через много лет после воздействия канцерогена, такого как асбест или сигаретный дым.