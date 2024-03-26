Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников во вторник заявил, что по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» задержаны 11 человек. При этом он отметил, что «круг выявленных пособников будет больше».

Первых четверых фигурантов дела — граждан Таджикистана — арестовали по решению суда в ночь на 25 марта, им предъявили обвинения по статье о теракте. Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни заключены под стражу на два месяца.

Заседание прошло в закрытом режиме. На фотографиях и видео из суда, опубликованных СМИ, видно, что обвиняемые получили травмы — во время или после задержания. У Далержона Мирзоева вокруг шеи обёрнут пластиковый пакет.

Саидакрами Рачабализоде во время задержания отрезали часть уха и пытались заставить его съесть (видео распространилось в Telegram-каналах). На фото из зала суда у него видна повязка на ухе.

Мухаммадсобира Файзова привезли в суд на каталке. После задержания 23 марта распространилась его фотография с оплывшим кровью глазом. Позже появлялась информация, что ему выдавили или выбили глаз. На фото с заседания суда он в медицинском халате и с катетерами, не реагирует на происходящее.

На второй день после теракта появилось фото Шамсиддина Фаридуни после задержания, на котором его, по всей видимости, пытают электричеством.

Далержон Мирзоев и Саидакрами Рачабализоде признали вину.

Следующие трое арестованных по делу о теракте — члены одной семьи Исломовы. Одному из них принадлежала машина, на которой скрылись террористы. Двое других — его отец и брат, которые сами пришли в Следственный комитет, чтобы сообщить, что их родственник продал машину неделю назад. Всех троих арестовали 25 марта, тоже на два месяца. Им вменяется совершение теракта в составе организованной группы. Диловару и Аминчону Исломовым уже предъявлены обвинения, их отец Исроил Исломо пока остаётся в статусе подозреваемого.

Восьмым арестованным стал Алишер Касимов, который, по версии следствия, сдавал квартиру готовившим теракт.

Ещё о трёх задержанных, которых упомянул Александр Бортников, пока ничего не известно.

Омбудсман России Татьяна Москалькова 26 марта заявила, что применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо, все процессуально-оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом. Издание Meduza подчёркивает, что лояльность к пыткам даже тех, кто совершил особо тяжкие преступления, опасна для общества в целом.

Мигрантофобные дискуссии

Если четверо первых арестованных являются гражданами Таджикистана, то Алишер Касимов — гражданин России, уроженец Кыргызстана.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам 23 марта заявил, что у террористов нет и не может быть национальности. Тем не менее, теракт вызвал дискуссии об усилении контроля против мигрантов и введении в России визового режима со странами Центральной Азии.

Вице-спикер Государственной думы и экс-кандидат на прошедших недавно выборах президента Владислав Даванков заявил, что необходима «серьёзная работа над миграционным законодательством».

«Слишком просто получается приехать в нашу страну не только тем, кто хочет здесь добросовестно работать, но и людям, которые хотят откровенного зла», — написал он. По словам политика, нужен целый комплекс мер, включая цифровой контроль за мигрантами и «депортацию за малейшее правонарушение».

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что считает необходимым введение визового режима со странами Центральной Азии.

«В целом миграционную политику нужно ужесточать. Президент правильно сказал, что у терроризма нет ни религии, ни национальности. Но то, откуда подобраны были эти люди — не случайно. Раскачать лодку, создать межнациональную ненависть и вражду в нашей стране кому-то очень хотелось. Этого нельзя допускать, — сказал Сергей Миронов. — Мы должны защищать себя, свой суверенитет и национальную безопасность. Для этого мы предлагаем не только визовый режим, но и ограничение на патенты. Более того, считаю, что на время СВО („специальная военная операция“ — ред.) нужно прекратить допуск любых мигрантов на территорию РФ. Также нужно провести проверку всех, кто здесь находится и оснований их пребывания».

Ограничить въезд в Россию на время проведения «СВО» предложил и депутат Госдумы из фракции «Единой России» Михаил Шеремет. . Иностранцы «автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб», — цитируют его «Ведомости».

При этом не все политики готовы видеть угрозу национальной безопасности именно в мигрантах. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов из «Единой России» считает, что нужно бороться с заказчиками терактов, а не с мигрантами.

Об экономических последствиях отказа от услуг мигрантов «Ведомостям» рассказал проректор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, ущерб для экономики России будет «тотальным».

«Без мигрантов встанут стройки, я уж не говорю о жилищно-коммунальном хозяйстве, которое также будет дико испытывать голод. Ко всему прочему у нас мигранты заняты ещё и в промышленности. Логистика ими обеспечивается, общественный транспорт», — пояснил он.

Реализация предложенных инициатив приведёт к тому, что рынок труда «взорвётся», заработные платы «побегут вверх», а за ними и инфляция, сказал Сафонов.