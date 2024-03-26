Добыча газа в Узбекистане в феврале 2024 года снизилась до 3,71 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Это минимум с сентября прошлого года (3,77 млрд). В годовом исчислении — по сравнению с февралём 2023 года — производство упало на 3,5%, или на 137,5 млн кубометров, а к январю текущего года — на 284,2 млн кубометров. Для сравнения: в феврале 2019 года добыча составила 4,81 млрд кубометров. Таким образом, за последние пять лет ежемесячное производство упало на 1,1 млрд кубометров.

Выработка электроэнергии за последний месяц зимы составила 6,42 млрд кВт·ч, что на 547,6 млн кВт·ч меньше, чем в феврале прошлого года (когда страна столкнулась с энергокризисом), а также на 626,6 млн кВт·ч меньше показателя за предыдущий месяц.

Напомним, около 80−85% производимой электроэнергии в стране приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе, но их доля сокращается с вводом новых мощностей фотоэлектрических станций.

Добыча угля выросла на 12,8% по сравнению с февралём прошлого года, объём составил 301,2 тысячи тонн (+34,2 тысячи). Если сравнивать с предыдущим месяцем (357,8 тысячи тонн), то снижение составило 56,6 тысячи тонн.

Добыча нефти сократилась до 58 тысяч тонн (-4,1%, или минус 2500 тонн к январю), что является минимальным показателем с февраля 2022 года. По сравнению с февралём 2023 года падение составило 4800 тонн (-7,6%). Производство сокращается седьмой месяц подряд.

За февраль также было произведено 116,5 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с январём (124,6 тысячи) меньше на 6,5%, или на 8100 тонн, а в годовом исчислении — меньше на 7800 тонн.

Выпуск дизельного топлива за месяц увеличился сразу на 22,7 тысячи тонн — до 72,9 тысячи (+12,7 тысячи к февралю 2023 года).

По итогам 2023 года добыча газа в Узбекистане сократилась почти на 5 млрд кубометров. Снизился и выпуск нефти и газового конденсата. При этом добыча угля выросла на 15,5% — до 6,2 млн тонн. Увеличилось также производство электроэнергии, бензина и дизеля.

В прошлом году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

На днях мы писали, что компания «Узбекнефтегаз», крупнейший производитель газа в Узбекистане, инвестирует сотни миллионов долларов в увеличение добычи газа, но его производство падает.