Boeing объявила о масштабных перестановках в своём руководстве на фоне крупнейшего кризиса в компании, вызванного чередой скандалов с безопасностью самолетов.

Гендиректор Boeing Дэйв Калхун уйдёт в отставку в конце 2024 года. Свои посты также покинут председатель совета директоров компании Ларри Келлнер и глава подразделения коммерческих самолётов Стэн Дил, говорится в заявлении авиапроизводителя.

Reuters отмечает, что к перестановкам в руководстве привела серия поломок самолётов Boeing, которая подорвала доверие отрасли к компании. Последний инцидент произошёл в январе с лайнером Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Air. Судно было вынуждено совершить экстренную посадку после того, как во время набора высоты у него оторвалась панель-заглушка аварийного выхода. Расследование показало, что на панели не хватало четырёх болтов.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 и начало аудит системы контроля качества в компании. В конце января FAA разрешило возобновить полёты 737 Max 9, но запретило Boeing наращивать производство самолётов семейства 737 Max до устранения проблем.

В начале марта FAA дало Boeing за 90 дней на подготовку комплексного плана действий для решения системных проблем с контролем качества. The New York Times писала, что компания провалила 33 из 89 проверок регулятора.

В письме сотрудникам Boeing Калхун назвал инцидент на борту Alaska Airlines «переломным моментом для компании». «Взоры всего мира обращены на нас, — сказал он, объявляя о своём уходе. — Мы собираемся исправить то, что не работает, и вернуть нашу компанию на путь восстановления и стабильности».

Отставка Калхуна происходит также на фоне критики авиапроизводителя со стороны руководителей многих крупнейших авиакомпаний мира, отмечает CNN. Авиакомпании расстроены как качеством самолётов, которые они получают от Boeing, так и тем фактом, что корпорация не может поставить лайнеры в срок. При этом, подчёркивает CNN, клиентам Boeing сложно перейти на Airbus из-за длительных списков ожидания и необходимости переучивать пилотов.