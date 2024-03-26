Автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско обрушился в Балтиморе (штат Мэриленд, США) после того, как в него врезалось грузовое судно. Инцидент произошёл в ночь на 26 марта, сообщает CNN.

Камеры прямой трансляции записали, как большой контейнеровоз врезается в одну из опор моста, пролёты которого рушатся в считанные секунда.

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