Автомобильный мост длиной 2,5 километра обрушился в реку Патапско в американском Балтиморе после того, как в него врезалось грузовое судно. На мосту в момент столкновения находилось несколько автомобилей, в воде могли оказаться до 20 человек.

Автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско обрушился в Балтиморе (штат Мэриленд, США) после того, как в него врезалось грузовое судно. Инцидент произошёл в ночь на 26 марта, сообщает CNN. Камеры прямой трансляции записали, как большой контейнеровоз врезается в одну из опор моста, пролёты которого рушатся в считанные секунда. https://twitter.com/BNONews/status/1772515766929097088

На мосту в момент столкновения ехали автомобили. По оценкам спасателей, в воде могут быть по меньшей мере 20 человек, пока удалось спасти двоих человек.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайное положение. Полиция Балтимора заявила, что пока нет доказательств того, что столкновение было преднамеренным. Расследованием причин инцидента займётся ФБР. За ситуацией также следят в Белом доме.

По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судно было зафрахтовано датской судоходной компанией Maersk.

Четырёхполосный мост длиной 2?5 км (1,6 мили) был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки — автора национального гимна США.