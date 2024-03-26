Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 марта ознакомился с проектом добычи и переработки медной руды в сотрудничестве с Китаем в Чустском районе Наманганской области.

Согласно презентации, стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов, мощность — 30 тысяч тонн меди в год (для сравнения: крупнейший производитель этого металла в Узбекистане Алмалыкский горно-металлургический комбинат в прошлом году произвёл 148 тысяч тонн меди). Реализацией проекта займётся китайская China Mining Energy Group. Ожидается создание 420 рабочих мест и поступления в бюджет на 121 млрд сумов.

Как ожидается, геологоразведочные работы начнутся уже в апреле.

Представитель компании Лю Фан Юань сообщила, что China Mining Energy Group, основанная в 2003 году, обладает активами на 32 млрд долларов и 40 тысяч работников, работает в 17 странах, занимается добычей золота, меди и алюминия.

В октябре 2021 года бывшее Министерство экономразвития сообщил, что Узбекистан зарабатывает на продаже медной продукции 2,5 млрд долларов, при этом около 60% этого металла экспортируется в виде сырья. Ожидается, что к 2030 году мировой спрос вырастет на 40% в связи с ростом производства электромобилей и электротехники. Министерство рекомендовало освоить производство электрозаправок на базе медного кластера АГМК, а также электромобилей и электробусов.