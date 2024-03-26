Ученики специализированной школы №5 Каганского района, которые попали в ДТП, когда ехали на автобусе в Бухарский областной музыкально-драматический театр, рассказали Kun.uz о деталях произошедшего.

По словам школьников, 18 марта более 140 учеников пяти классов распределили в два автобуса, то есть в них было по 60−70 детей. Автобусы начали движение примерно в 10:25.

Ученик 9-го класса Мироншох Жумаев сообщил, что водитель ехал на высокой скорости.

«Многие в автобусе заметили это и несколько раз просили водителя не ехать слишком быстро. В это время в автобус сбоку что-то ударилось (автобус опрокинулся набок — дополнение „Газеты.uz“). Это произошло так быстро, что мы не поняли, что произошло. Я почувствовал боль в ноге, затем все начали выходить. Я тоже вышел. Я также успел достать телефон и сумку. Все, кто был цел и способен ходить, вышли из автобуса. Опасаясь, что он может взорваться, мы постарались как можно быстрее отойти от автобуса. Но он не взорвался. Тогда мы сразу повернули назад и помогли тем, кто не смог выбраться. 10−12 человек остались внутри и не смогли выбраться, остальные выбрались сами, без посторонней помощи», — рассказал он.

Школьник добавил, что в результате аварии погиб мальчик. Другой свидетель происшествия заявил, что погиб ещё один пассажир, находившийся в бетономешалке, который въехал в автобус, но врачи это не подтвердили.

Мироншох Жумаев отметил, что испытывает сильный стресс, когда вспоминает аварию.

«Когда я начинаю рассказывать о происшествии, перед глазами возникают те моменты, меня начинает тошнить и начинается рвота. Я всё ещё испытываю влияние стресса. Ощущаю это снова и снова», — сказал школьник.

Ученик 11-го класса Асадбек Хамидов также сказал, что не хочет вспоминать о инциденте, а хочет только найти потерянный телефон.

«Двое-трое ребят потеряли телефоны. Мы хотим, чтобы их нашли. Я также потерял два своих телефона. Они были в руке, когда в автобус [въехал грузовик], потом не знаю, что произошло», — рассказал он.

Ученики также рассказали, что изначально не хотели ехать в театр.

Чтобы получить информацию о здоровье пострадавших, Kun.uz поговорил с заведующим Бухарским филиалом Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Мухсином Ражабовым.

По его словам, 18 марта в отделение неотложной помощи доставили 16 пациентов. Остальных госпитализировлаи в отделение скорой помощи Каганского района. Пациентов в Каганском районе отпустили, троих из них перевели в отделение скорой помощи Бухары.

Главврач отметил, что школьники сейчас чувствуют себя хорошо. У одного учителя, находившегося в автобусе, сломано ребро, он находится в реанимационном отделении. Врач добавил, что водителя бетономешалки выписали, а водитель автобуса остаётся на лечении из-за перелома позвоночника.

«[Ученик] Т. О. погиб на месте происшествия, ещё одна девочка прибыла в тяжёлом состоянии. Мы сделали всё, чтобы спасти её. У неё было много переломов, повреждения были серьёзными. Мы провели телемедицинские консультации с врачами в Ташкенте. Я впал в депрессию, потому что мы её потеряли», — сказал Мухсин Ражабов.

Диагнозы пациентов. Почти у всех закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Глава филиала РНЦЭМП сообщил, что у оставшихся в больнице школьников нет серьёзных травм и в ближайшее время их отпустят домой.

«Мы держим их тут только из-за стресса у них. Мы можем отпустить 80% детей. Трое нуждаются в лечении. С ними также работают психолог и невропатолог. Даже когда они чувствуют небольшую боль, они вспоминают об этом, поэтому нам приходится их держать», — сказал врач Хушмамад Арабов.

Психолог Лобар Сатторова, работавшая с детьми, рассказала, что они напуганы, а один ребёнок находится в состоянии сильного стресса, поскольку стал свидетелем смерти одноклассника.

«Я работала с 19 детьми в Кагане и с 4 детьми в Бухарской городской больнице. Я буду работать с ними ещё месяц», — сказала она.

На видео происшествия видно, что на перекрёстке, где произошла авария, не работал светофор. Бетономешалка двигалась по главной дороге и врезалась в автобус, когда он пересекал перекрёсток.

Согласно установленным правилам, для организации экскурсионных поездок детей и учащихся администрация учебного заведения должна получить разрешение в отделе народного образования, заключить договор с перевозчиком и обратиться в СБДД для организации сопровождения.

По данным СМИ, администрация школы не обращалась СБДД. Водитель О. Ш. (1991 года рождения) был зарегистрирован в компании Buxoro Express Trans.

Генеральная прокуратура Узбекистана ранее сообщила, что отдельные должностные лица Бухарской области грубо нарушили правила организации перевозки автобусами детей и их сопровождения. Возбуждено отдельное уголовное дело по статье «должностная халатность».