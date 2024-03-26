Узбекистан примет участие во Всемирной выставке Expo Osaka 2025, которая в будущем году пройдёт в Японии. В фокусе масштабного события — технологические, научные, экономические и культурные достижения более 170 стран.

Тема выставки звучит как «Designing future society for our lives» («Проектирование будущего общества для наших жизней»). Она предполагает использование высоких технологий в процессе поиска решений социальных проблем, среди которых низкий уровень жизни, неравенство в сфере здравоохранения, образования и т. д.

Площадкой Expo Osaka 2025 станет искусственный остров Yumeshima (в переводе с японского «Остров мечты») в заливе Осаки.

Фото: Сайт Expo Osaka 2025.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, который представляет страну на выставке, объявил о начале строительства Национального павильона. Работы по его подготовке начались в 2023 году при участии Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Партнёром павильона выступает швейцарская строительная компания Nussli Switzerland.

Национальный павильон расположится в западной части Expo, в центральном круге основных павильонов стран. Он будет трёхуровневым. Общая площадь — 800 кв. м. Над архитектурной концепцией павильона фонд работал совместно со всемирно известной студией ATELIER BRÜCKNER (Германия).

Фото: Фонд развития культуры и искусства.

В пространстве павильона будет представлен выставочный проект «Сад знаний». Он расскажет посетителям о процессе трансформации Узбекистана согласно трём приоритетным Целям устойчивого развития: «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия» и «Индустриализация, инновации и инфраструктура».

Помимо презентации выставочного проекта, в программе запланирован ряд культурных мероприятий, включая Национальный день Узбекистана, а также проведение панельной дискуссии в женском павильоне.

«Участие в Expo Osaka 2025 откроет перед Узбекистаном множество перспектив и возможностей: демонстрация инноваций и достижений страны, развитие туризма, инвестиционные и бизнес-возможности, международное сотрудничество и кооперация, а также культурный обмен между странами», — отмечается в сообщении пресс-службы фонда.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Во время визита в Страну Восходящего солнца председатель фонда Гаянэ Умерова встретилась с генеральным директором Агентства по делам культуры Японии Нирохико Накахара и советником Национальных институтов культурного наследия Японии Куни Сато. Они обсудили план культурных мероприятий, среди которых выставки в этнографическом музее Осаки в 2026-м, Национальных музеях Нары и Токио в 2027 году, премьерные гастроли Национального балета Узбекистана с постановкой «Лазги. Танец души и любви» в Японии, а также визит представителей Токийского музея в Узбекистан для изучения музейных коллекций.

Фото: Фонд развития культуры и искусства.

Гаяна Умерова также встретилась с японским архитектором Тадао Андо, лауреатом Притцкеровской премии. Из сообщения фонда следует, что строительство здания Государственного музея искусств Узбекистана по проекту Тадао Андо начнётся в этом году.

На данный момент работа над архитектурным проектом и дизайн-концепцией здания завершена. «Реализация переходит в завершающую стадию — Тадао Андо был поручен авторский надзор за исполнением проекта», — отмечается в сообщении.

Проект здания Государственного музея искусств. Фото: Фонд развития культуры и искусства.

На презентации, которую в 2022 году проводило Министерство туризма и спорта, указывалось, что музей возведут в районе Национального парка Узбекистана в Ташкенте на участке между медресе «Абулкасим», Дворцом Дружбы народов и памятником Алишеру Навои. Сейчас музей находится на улице Шахрисабз.