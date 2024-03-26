Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Наманганскую область во вторник ознакомился с проектом модернизации международного аэропорта Намангана.

«Путь из Ферганской долины в другие регионы нашей страны лежит через перевал, и не во всех направлениях доступны поезда. Поэтому сама жизнь диктует необходимость улучшения инфраструктуры аэропорта, что даст мощный стимул развитию бизнеса, транспортных услуг и туризма», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Шавкат Мирзиёев на совещании в Намангане в этот же день отметил, что сейчас промышленная и плодоовощная продукция из Наманганской области экспортируется через Ташкент или Андижанскую область, из-за чего растёт себестоимость.

Министр транспорт Илхом Махкамов (слева). Фото: Пресс-служба президента.

Пропускную способность пассажирского терминала намечено увеличить до 1000 человек в час. В сентябре прошлого года был открыт реконструированный терминал прилёта аэропорта Намангана. Площадь для обслуживания пассажиров увеличилась с 720 до 1756 кв. м. Сообщалось, что пропускная способность выросла в 3 раза — со 100 до 300 пассажиров в час. Тогда же было объявлено о начале реконструкции терминала вылета.

Для усиления потенциала области в сферах бизнеса, экспорта и транзита планируется строительство грузового терминала на пустующих площадях, комплексов кейтеринга и заправки топливом, а также других хозяйственных зданий.

Проект также предусматривает обновление парка спецтехники, что позволит принимать и обслуживать самолёты любого типа.

Президент подчеркнул необходимость увеличения количества местных и международных рейсов. Одной из основных задач должно стать обеспечение ценовой доступности билетов, сказал он.

Напомним, в апреле 2022 года в рамках стратегии развития аэропортов Узбекистана до 2035 года президенту были представлены два сценария развития аэропортов Ферганской долины. Бывший председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева отмечала, что первый сценарий предусматривал реконструирую действующих аэропортов. По второму сценарию вместо трёх «малозагруженных» международных аэропортов, действующих в 100-километровой зоне, предлагалось создать единый аэропорт для Ферганской долины.

Рано Джураева в качестве недостатков имеющихся аэропортов областных центров Ферганской долины (Наманган, Андижан, Фергана) отмечала то, что они находятся в черте города, имеют заход на посадку только с одной стороны и ограниченную пропускную способность полос — шесть воздушных судов в час.

На днях после реконструкции был открыт ещё один аэропорт долины — в Коканде, имеющий статус регионального. Он должен начать полноценную работу с 1 апреля. Воздушная гавань была закрыта для гражданских самолётов с 2001 года и использовалась только ВВС.