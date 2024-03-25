Политика

Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, выступая в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве, отметила, что парламентарии должны вносить вклад в укрепление мира и глобальной стабильности при помощи парламентской дипломатии, а также активно защищать права уязвимых групп населения.

Экономика

Представитель BYD Иван Цао прокомментировал новость о планах ограничить неупорядоченный импорт автомобилей этой марки в Узбекистан. Он также рассказал, что модельный ряд в этом году расширят до 10 позиций, и ответил на вопрос, будет ли BYD корректировать цены в Узбекистане, как это делается в Китае.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил строительство каскада гидроэлектростанций мощностью 228 МВт и двух солнечных электростанций по 500 МВт в Наманганской области. После подключения этих станций в сети к концу года объем генерации в области полностью покроет её потребности.

Президент во время посещения ювелирного завода в Наманганской области сообщил, что в Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%. По его словам, создаются дополнительные условия для сферы. «И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль», — заверил он.

По итогам прошлого года чистая прибыль «Узбекнефтегаза» сократилась более чем в два раза — до 611,6 млрд сумов, а за последние три года показатель упал в пять раз.

Суд временно приостановил действие лицензии фармкомпании Samo, производящей препарат йода «Антиструмин», после приёма которого произошло массовое отравление детей.

Общество

Сухую и очень тёплую погоду, которая установилась в Узбекистане 25 марта, уже в середине недели сменят дожди, возможны грозы. Температура опустится до более комфортных для весны значений.

С 26 марта в Ташкенте завершится отопительный сезон с учётом того, что среднесуточная температура сейчас — выше 10 градусов.

В Самарканде женщина оставила двух новорождённых девочек-близнецов в подъезде многоэтажного дома. Камеры зафиксировали женщину в платке и в маске, её личность не установлена.

Суд в Ташкенте приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы за непристойные действия в лифте в присутствии 10-летней девочки.

В Ташкенте 18-летний водитель Toyota Camry на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Nexia. В результате ДТП травмы получили водитель и четверо пассажиров — граждане Китая. Суд лишил молодого человека права вождения на 1 год и назначил штраф в 3,3 млн сумов.

Суд в Ташкенте приговорил 67-летнего учителя музыки, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю ученицу, к 8 годам лишения свободы.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 26−31 марта по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления, по территории всей страны могут происходить подтопления дождевой водой.

Мир

Население Земли начнёт сокращаться в ближайшие десятилетия из-за резкого падения уровня рождаемости, подсчитали исследователи. Уже в 2050 году в 155 из 204 стран рождаемость будет ниже уровня воспроизводства населения. Это не обойдёт стороной и Узбекистан.

В США ужесточили нормативы выбросов загрязняющих веществ для автомобилей с бензиновым двигателем. Таким образом американские власти рассчитывают стимулировать переход на электрические и гибридные авто.

Министерство юстиции США и власти 16 штатов подали иск против Apple, обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов. Минюст утверждает, что Apple пользуется своим доминирующим положением, ограничивая возможности конкурентов и потребителей.

Совбез ООН впервые принял резолюцию, требующую прекращения огня в секторе Газа и немедленного освобождения всех заложников. Документ поддержали 14 стран, США воздержались.

Спасибо, что читаете нас!