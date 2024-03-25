Политика
«Парламентская дипломатия должна играть важную роль по предотвращению конфликтов» — глава Сената
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, выступая в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве, отметила, что парламентарии должны вносить вклад в укрепление мира и глобальной стабильности при помощи парламентской дипломатии, а также активно защищать права уязвимых групп населения.
Экономика
Представитель BYD — о том, почему компания просит ограничить неупорядоченный импорт
Представитель BYD Иван Цао прокомментировал новость о планах ограничить неупорядоченный импорт автомобилей этой марки в Узбекистан. Он также рассказал, что модельный ряд в этом году расширят до 10 позиций, и ответил на вопрос, будет ли BYD корректировать цены в Узбекистане, как это делается в Китае.
В Намангане начали строить каскад ГЭС и две солнечные электростанции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил строительство каскада гидроэлектростанций мощностью 228 МВт и двух солнечных электростанций по 500 МВт в Наманганской области. После подключения этих станций в сети к концу года объем генерации в области полностью покроет её потребности.
«В Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%» — президент
Президент во время посещения ювелирного завода в Наманганской области сообщил, что в Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%. По его словам, создаются дополнительные условия для сферы. «И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль», — заверил он.
Чистая прибыль «Узбекнефтегаза» сократилась более чем в два раза за год
По итогам прошлого года чистая прибыль «Узбекнефтегаза» сократилась более чем в два раза — до 611,6 млрд сумов, а за последние три года показатель упал в пять раз.
Лицензия Samo, производителя «Антиструмина», временно приостановлена
Суд временно приостановил действие лицензии фармкомпании Samo, производящей препарат йода «Антиструмин», после приёма которого произошло массовое отравление детей.
Общество
Летнее тепло продлится до вторника, в среду начнётся снижение температуры
Сухую и очень тёплую погоду, которая установилась в Узбекистане 25 марта, уже в середине недели сменят дожди, возможны грозы. Температура опустится до более комфортных для весны значений.
В Ташкенте завершается отопительный сезон
С 26 марта в Ташкенте завершится отопительный сезон с учётом того, что среднесуточная температура сейчас — выше 10 градусов.
Новорождённых близнецов оставили в сумке в подъезде в Самарканде
В Самарканде женщина оставила двух новорождённых девочек-близнецов в подъезде многоэтажного дома. Камеры зафиксировали женщину в платке и в маске, её личность не установлена.
Мужчину приговорили к 3 годам за развратные действия в отношении 10-летней девочки
Суд в Ташкенте приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы за непристойные действия в лифте в присутствии 10-летней девочки.
18-летний водитель Camry устроил ДТП, в котором пострадали граждане Китая
В Ташкенте 18-летний водитель Toyota Camry на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Nexia. В результате ДТП травмы получили водитель и четверо пассажиров — граждане Китая. Суд лишил молодого человека права вождения на 1 год и назначил штраф в 3,3 млн сумов.
Учитель музыки, пытавшийся изнасиловать ученицу, приговорён к 8 годам колонии
Суд в Ташкенте приговорил 67-летнего учителя музыки, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю ученицу, к 8 годам лишения свободы.
По горным и предгорным районам Узбекистана до конца марта объявлена селевая опасность
В связи с ожидаемыми сильными дождями 26−31 марта по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления, по территории всей страны могут происходить подтопления дождевой водой.
Мир
Население Земли начнёт сокращаться — исследование
Население Земли начнёт сокращаться в ближайшие десятилетия из-за резкого падения уровня рождаемости, подсчитали исследователи. Уже в 2050 году в 155 из 204 стран рождаемость будет ниже уровня воспроизводства населения. Это не обойдёт стороной и Узбекистан.
США ужесточили нормы выбросов для автомобилей с бензиновым двигателем
В США ужесточили нормативы выбросов загрязняющих веществ для автомобилей с бензиновым двигателем. Таким образом американские власти рассчитывают стимулировать переход на электрические и гибридные авто.
Минюст США обвинил Apple в создании монополии на рынке смартфонов
Министерство юстиции США и власти 16 штатов подали иск против Apple, обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов. Минюст утверждает, что Apple пользуется своим доминирующим положением, ограничивая возможности конкурентов и потребителей.
Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе
Совбез ООН впервые принял резолюцию, требующую прекращения огня в секторе Газа и немедленного освобождения всех заложников. Документ поддержали 14 стран, США воздержались.
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