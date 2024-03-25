По итогам 2023 года чистая прибыль госкомпании «Узбекнефтегаз» снизилась более чем в два раза, сообщила инвестиционная компания Kapital Depozit.

В прошлом году чистая прибыль компании сократилась до 611,6 млрд сумов, что на 53% меньше по сравнению с 2022 годом. За последние три-четыре года прибыль предприятия упала в пять раз (в 2022 году показатель составлял 1,3 трлн сумов, а в 2021−2020 годах — по 3,3 трлн сумов).

«Узбекнефтегаз» нарастил активы на 13,1% — до 89,1 трлн сумов, а выручка увеличилась до 14,7 трлн сумов (+11,2%). Собственный капитал снизился до 48 трлн сумов (-2,9%), нераспределенная прибыль — до 5,7 трлн сумов (-8,4%), а валовая прибыль — до 3,1 трлн сумов (-34,1%).

Выплаты по дивидендам за год удвоились — до 2,5 трлн сумов. Долгосрочные банковские кредиты незначительно уменьшились — с 18 до 17,6 трлн сумов. При этом в три раза выросли краткосрочные займы — с 746,8 млрд до 2,2 трлн сумов.

«Газета.uz» ранее писала, что «Узбекнефтегаз» инвестирует сотни миллионов долларов на увеличение добычи газа, но его производство падает с каждым годом.

Компания также передала свои автозаправочные станции (UNG Petro) и Чиназский нефтеперерабатывающий завод компании Petroleum Technology Group Данияра Камилова.