Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, совершая поездку по Наманганской области, принял участие в церемонии начала строительства новых электростанций, сообщила пресс-служба главы государства.

На сегодняшний день в Намангане расположены генерирующие мощности на 913 мегаватт. За последние три года потребление электроэнергии увеличилось на 24% и продолжает расти.

Поэтому для области были спроектированы три проекта на общую сумму 1,1 млрд долларов и общей мощностью 1228 МВт. Это каскад гидроэлектростанций и две солнечные электростанции.





Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» за 434 млн долларов построит на реке Нарын в Уйчинском районе каскад из 6 гидроэлектростанций общей мощностью 228 МВт. В результате будет производиться 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит экономить 310 миллионов кубометров газа и обеспечить электроэнергией 430 тысяч домохозяйств.

Эти ГЭС, как ожидается, будут построены с использованием оборудования и технологий, производимых в Узбекистане.





В Папском районе компания Hyper Partners из Германии построит солнечную электростанцию мощностью 500 МВт. Стоимость проекта составляет 350 млн долларов, годовая мощность станции — 1 миллиард 95 миллионов киловатт-часов.

Ещё одна солнечная электростанция будет построена в Папе в сотрудничестве с компанией Tepelen Group Holding из Объединённых Арабских Эмиратов. Ее стоимость также составит 350 млн долларов, а мощность — 500 МВт.

Планируется подключить эти станции к сети к концу этого года.

В результате этих проектов генерирующие мощности Наманганской области достигнут 2141 МВт. Ежегодно будет производиться 7,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это полностью покрывает потребность области в 5,5 миллиарда киловатт-часов. Оставшиеся 30% электроэнергии будут направлены в Андижанскую и Ферганскую области.





На церемонии президент Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих крупных энергетических проектов.

Следует отметить, что в 2025 году планируется запуск систем хранения электроэнергии общей мощностью 200 МВт в Папском и Уйчинском районах. Эти проекты будут способствовать балансировке единой энергетической системы в периоды повышенного потребления и обеспечат стабильную поставку электроэнергии потребителям.

В этом же году в рамках строительства 14 солнечных и ветровых станций к сети будет подключено 2,6 ГВт мощности.