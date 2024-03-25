Председатель Сената Олий Мажоиса Узбекистана Танзила Нарбаева выступила на 148-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) «Парламентская дипломатия: Создание мостов мира и взаимопонимания» в Женеве.

В своей речи она признала, что в современной труднопредсказуемой международной обстановке и при дефиците взаимопонимания в межгосударственных отношениях возрастает роль и востребованность парламентов стран мира.

«Мы, парламентарии, должны внести свой вклад в укрепление мира и глобальной стабильности путём развития парламентской дипломатии», — подчеркнула Танзила Нарбаева, добавив, что Узбекистан поддерживает концептуальные принципы МПС, направленные на её укрепление.

Она перечислила несколько приоритетных направлений, на которых Узбекистан считает нужным сосредоточиться.

«Парламентская дипломатия как ключевой механизм укрепления доверия между государствами должна играть важную роль по предотвращению конфликтов», — сказала Танзила Нарбаева, напомнив о том, что генеральный секретарь МПС выступил посредником налаживания контактов между парламентами Азербайджана и Армении.

«Всецело поддерживаем инициативы МПС по укреплению сотрудничества между парламентами, что способствует поиску компромиссных решений в сложных ситуациях», — заявила глава Сената.

«Парламенты должны активно защищать права уязвимых групп населения. Это предусматривает также борьбу с дискриминацией, ненавистью и насилием во всех его проявлениях», — подчеркнула также Танзила Нарбаева.

В качестве третьего компонента она отметила следует отметить важность регионального взаимодействия, «что способствует установлению доверительных отношений между парламентариями и решению общих проблем и задач». «Они могут совместно выступать в защиту интересов своего региона», — отметила глава Сената Узбекистана.

Танзила Нарбаева отметила, что Узбекистан впредь будет поддерживать инициативы МПС, направленные на развитие парламентской дипломатии и укрепление международных отношений в целях эффективного решения глобальных вызовов современности.

Глава Сената также напомнила, что МПС поддержала инициативу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по проведению в Узбекистане юбилейной 150-й Ассамблеи МПС.

«Нами уже начата работа по организации и проведению ассамблеи на самом высоком организационном и содержательном уровне, которое станет не только крупнейшим в истории Центральной Азии, но и оставит незабываемое впечатление для всех участников и гостей», — сказала она.

В ходе визита в Женеву Танзила Нарбаева также провела встречу с председателем МПС Тулией Эксон.





«Мы рады, что именно Узбекистан принимает [150-ю] ассамблею. Ваша страна заслуживает такой чести. Готова приложить все усилия, чтобы юбилейная ассамблея в Ташкенте стала незабываемым мероприятием в истории МПС и всего глобального парламентаризма», — отметила Тулия Эксон.

Она также подчеркнула, что по итогам мероприятия в 2025 году в Ташкенте МПС планирует принять документ, определяющий приоритетные направления парламентского движения в мире на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Танзила Нарбаева также провела встречу с заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.





Сейчас Узбекистан и ООН совместно реализуют около 140 программ и проектов. Татьяна Валовая высоко оценила усилия Узбекистана по реализации Целей устойчивого развития.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения прав и свобод человека, гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин. По итогам встречи достигнута договорённость о продолжении системного диалога и укреплении сотрудничества путём расширения совместных проектов.