Учтепинский районный суд по уголовным делам Ташкента на закрытом заседании 12 марта вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в половом преступлении в отношении несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой, которая в рамках своих полномочий изучила судебные документы с точки зрения обеспечения прав детей.

Мужчина осуждён по пункту «в» части 2 статьи 129 (обновлённой в прошлом году) Уголовного кодекса Узбекистана — совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14 лет (наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет).

Как уточнили «Газете.uz» в офисе детского омбудсмана, ребёнок поднимался в лифте с посторонним мужчиной, когда тот, не оголяясь, совершил непристойные действия.

«Согласно новому порядку ответственности за данную категорию преступлений, после вступления данного приговора в законную силу к осуждённому не могут применяться какие-либо меры по смягчению наказания, он будет отбывать наказание в полном объёме», — говорится в сообщении.

Детский омбудсман подчеркнула важность того, что в судах Узбекистана в настоящее время «укрепляется особая строгость в надёжном обеспечении прав детей и приоритетный подход к защите первостепенных интересов детей».

«Применение такого подхода должен стабильно сохраняться, и в этом отношении в республике должна сформироваться единая судебная практика», — отметила она.

«Газета.uz» подробно писала о поправках в законы, направленных на усиление системы защиты женщин и детей. Над ними в течение года работала группа из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе из проекта Nemolchi.uz.