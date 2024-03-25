Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Наманганскую область 25 марта посетил предприятие Gavhar Jewel Group в Янги-Наманганском районе.

Предприятие способно промышленным способом производить 1200 кг ювелирных изделий в год. На заводе, открывшемся в 2022 году, установлено оборудование из Турции, Италии, США и Германии. Стоимость проекта составляет 6,5 млн долларов, из которых $3,5 млн потрачено на оборудование, $1 млн — на производственный комплекс и $2 млн долларов — на формирование сырьевой базы.

Сегодня на предприятии освоено производство ювелирных изделий 10 тысяч разновидностей. В сотрудничестве с зарубежными партнёрами налажено производство золотых корпусов для часов. В 2023 году было произведено 270 кг продукции.

Кроме того, здесь можно выпустить изделия любой формы на заказ с помощью 3D-моделирования.

Сообщается, что на предприятии налажена кооперация с местными ювелирами. В результате те, кто ранее работал неофициально, вышли из «тени», и количество рабочих мест увеличилось. На заводе обеспечены работой более 100 человек.

Глава государства побеседовал с ювелирами компании.

«В нашей стране ежегодно добывается 100 тонн золота. Разрешена реализация золота предпринимателям в рассрочку. На самом деле, такой возможности нет в других странах. Однако у нас перерабатывается всего 6% золота. Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы. Мы немного отстали в этой области. Поэтому создаём дополнительные условия для производства. И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент обсудил с турецкими предпринимателями вопросы усовершенствования законодательства в данной сфере.

Глава государства также ознакомился с продукцией компании «Мехмаш», которая производит в год 20 тысяч тонн винтов и 18 тысяч тонн рулонной бумаги, обладая экспортным потенциалом в 6 млн долларов. Здесь работают 700 человек.

Шавкат Мирзиёев дал указания касательно увеличения объёма производства и экспорта крепёжных изделий, используемых в автомобильной промышленности, расширения количества рабочих мест.

Основная доля в предприятиях «Мехмаш» и Gavhar принадлежит Дильдоре Захиджоновной Исаевой.

В марте 2021 года Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл объёмы продажи золота за 10 лет. Выяснилось, что страна экспортировала 687 тонн немонетарного золота за 2010−2020 годы, в том числе 100 тонн за 2020-й год.