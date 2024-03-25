На массиве Карасу в Самарканде женщина оставила двух девочек-близнецов, родившихся за четыре-пять дней до этого, в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Детей обнаружила медсестра, посещавшая одного из пациентов в доме. Она рассказала, что сначала не обратила внимания на сумку, но, услышав детский плач, заглянула внутрь.

«Я позвонила своему врачу. Один ребёнок лежал внизу, другой — на нём. Один — головой в эту сторону, другой — в ту», — сказала она.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину в платке и в маске. Её личность на момент выхода репортажа телеканала не была установлена.

Состояние близнецов удовлетворительное, за ними ухаживают врачи.

Органы внутренних дел ведут расследование.