В Ташкенте с 26 марта будет отключено центральное отопление, сообщили «Газете.uz» пресс-служба хокимията столицы.

В городской администрации напомнили, что отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днём окончания пятидневного периода при среднесуточной температуре выше 8 градусов.

«Исходя из этого, а также, с учётом данных Центра гидрометерологии города Ташкента и того, что среднесуточная температура в настоящее время выше 10 градусов, сообщаем, что отопительный период 2023—2024 годов завершится 26 марта 2024 года», — отметили в хокимияте.

Напомним, отопление в Ташкенте было включено с 6 ноября.

Прошлый отопительный сезон длился с 22 октября по 10 марта.