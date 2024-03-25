Население Земли в ближайшие десятилетия начнёт сокращаться впервые со времён «Чёрной смерти» (пандемии чумы в 14-м веке). Причиной станет резкое падение уровня рождаемости, пишет The Telegraph со ссылкой на опубликованное в журнале Lancet исследование.

Газета напоминает, что пандемия бубонной чумы — единственный период в истории, когда было зафиксировано сокращение население планеты. По оценкам историков, в результате болезни население Земли сократилось с 400 млн до 350 млн человек.

Для поддержания роста населения показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на женщину, отмечает The Telegraph. В 2021 году во всем мире этот коэффициент был на уровне 2,23. Но исследователи указывают на его стабильное снижение — если в 1950 году мировой коэффициент рождаемости составлял 4,84, то к 2050 году он, как ожидают учёные, составит 1,83, а к 2100 году — 1,59.

Это означает, что в 2050 году в 155 из 204 стран уровень рождаемости будет ниже, чем необходимо для поддержания численности населения, пишет The Telegraph. К 2100 году таких стран будет уже 198, или 97% мирового населения, а на страны Африки к югу от Сахары будет приходиться более одного из каждых двух рождённых в мире детей.

По подсчётам исследователей, показатель рождаемости в Узбекистане в 2021 году составил 2,87. К 2050 году он уменьшится до 2,34, а к 2100-му — до 1,97.

Учёные отмечают, что для общества последствия сокращения численности населения будут «огромными», поскольку пожилых людей станет больше, чем молодых, и это увеличит нагрузку на службы здравоохранения и рабочую силу.

К началу следующего столетия только в 26 странах уровень рождаемости превысит число умирающих, при этом «большая часть мира перейдёт к естественной убыли населения», добавляют исследователи. Это, по их оценкам, может привести также и к увеличению иммиграции из стран, где все ещё наблюдается «бэби-бум» (baby boom — «взрыв рождаемости»), чтобы восполнить нехватку рабочей силы.

Соавтор исследования и ведущий научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета Наталья Бхаттачарджи заявила, что снижение уровня рождаемости «полностью изменит глобальную экономику и международный баланс сил и потребует реорганизации общества».

«Глобальное признание проблем, связанных с миграцией и глобальными сетями помощи, станет ещё более важным, когда существует жёсткая конкуренция за мигрантов за поддержание экономического роста, а также по мере того, как беби-бум в странах Африки к югу от Сахары продолжается быстрыми темпами», — сказала Бхаттачарджи.