В Узбекистане временно приостановлено действие лицензии фармацевтической компании Samo, производящей препарат йода «Антиструмин», после приёма которого произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба Центра безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения («Узфармконтроль»).

Центр при проверке деятельности предприятия установил, что Samo «допустила грубое нарушение законодательства». В декабре 2023 года «Узфармконтроль» подал иск в суд об аннулировании лицензии компании.

Суд по этому экономическому делу был приостановлен 19 января 2024 года по ходатайству ответчика в связи с расследованием уголовного дела, возбуждённого в связи с массовым отравлением детей в Намангане.

«Для предотвращения угроз жизни и здоровью населения» центр обратился в Зангиатинский межрайонный экономический суд с просьбой приостановить действие лицензии до принятия итогового судебного решения.

7 марта суд временно приостановил действие лицензии, выданной Samo 30 марта 2020 года на производство лекарственных средств (№15571).

Госпитализация детей

21 сентября 2023 года стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Наманганской области (позже было сообщено о недомогании у 450 детей). Родители связывали это с приёмом препарата «Антиструмин» в рамках программы йодизации.

С 22 сентября Минздрав ввёл запрет на использование таблеток «Антиструмин» №100 производства компании Samo до завершения расследования. Хокимият Андижанской области также сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Однако позже замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что у детей может быть ОРВИ.

По факту госпитализации детей было возбуждено уголовное дело.

«Газета.uz» рассказывала о Нодире Юнусове, соучредителе фармкомпании Samo, который оказался в розыске в США. На фоне скандала с препаратом йода он вышел из состава учредителей.

Мы также сообщали, что Минздрав для программы йодизации приобрёл 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» (йодид калия) почти на 22 млрд сумов у Samo без тендера. В 2022 году препарат закупался по 5500 сумов за упаковку, в этом году — по 6500 сумов. При этом в рознице его продавали по 3000 сумов.