Агентство по охране окружающей среды (EPA) США на прошлой неделе утвердило новые стандарты выбросов различных загрязняющих веществ для автомобильной отрасли. Это одно из самых важных климатических норм в истории страны, призванная увеличить число электрических и гибридных автомобилей, пишет The New York Times (NYT).

Новые стандарты выбросов распространяются на легковой и коммерческий транспорт (за исключением фур) 2027−2032 годов выпуска. По сравнению с действующим стандартом для моделей 2026 года допустимый объем вредных выбросов легковых автомобилей сократится на 50%, а для автомобилей средней грузоподъёмности — на 44%.

В общей сложности, по оценке EPA, новые нормы позволят избежать выброса более 7 млрд тонн углекислого газа и принесут экономике почти 100 млрд ежегодной выгоды, включая 13 млрд долларов выгоды для общественного здравоохранения за счёт улучшения качества воздуха и 62 млрд долларов за счёт снижения затрат на топливо и техобслуживание для водителей.

По подсчётам EPA, автомобильная отрасль сможет соответствовать установленным стандартам, если к 2032 году на электротранспорт будет приходиться до 56% продаж автомобилей в США (в 2023 году этот показатель составил 7%). Доля гибридных и других частично электрических автомобилей должна составлять не менее 13%.

The New York Times отмечает, что новые правила EPA не являются запретом на продажу определённых видов транспортных средств. «Скорее, от автопроизводителей требуется соблюдение жёстких … ограничений по выбросам для всей своей продуктовой линейки. Производители сами решают, как их соблюдать», — пишет газета. Автокомпании, которые будут превышать ограничения, могут столкнуться с существенными штрафами.

Автотранспорт является крупнейшим источником выбросов углекислого газа в США. При этом, как подчёркивает NYT, переход на электромобили потребует «огромных изменений» в производстве, инфраструктуре, технологиях, рабочей силе, глобальной торговле и потребительских привычках.