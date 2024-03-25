Министерство юстиции США и власти 16 штатов подали иск против Apple, обвинив компанию в создании незаконной монополии на рынке смартфонов, пишет The Verge.

В документе говорится, что Apple завышает цены для потребителей и разработчиков, делая пользователей более зависимыми от её телефонов. Власти также утверждают, что корпорация «выборочно» вводит ограничения для разработчиков и блокирует доступ для конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

«Apple использует свою монопольное положение, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и торговцев», — говорится в заявлении Минюста.

По оценке ведомства, Apple нарушает антимонопольное законодательство США сразу несколькими способами:

мешает росту числа приложений с широкой функциональностью (суперприложений), которые облегчили бы потребителям переключение между конкурирующими платформами смартфонов;

(суперприложений), которые облегчили бы потребителям переключение между конкурирующими платформами смартфонов; блокирует облачные стриминговые сервисы, которые позволили бы пользователям избежать трат на дорогие устройства ради доступа к мобильным играм и другим облачным приложениям;

которые позволили бы пользователям избежать трат на дорогие устройства ради доступа к мобильным играм и другим облачным приложениям; ухудшила качество сообщений при межплатформенном обмене , чтобы пользователи использовали только iMessage и дальше покупали лишь iPhone;

, чтобы пользователи использовали только iMessage и дальше покупали лишь iPhone; «уменьшила функциональность» умных часов, произведённых другими компаниями , поэтому пользователи, покупающие Apple Watch, сталкиваются со значительными расходами, если они не будут продолжать покупать iPhone;

, поэтому пользователи, покупающие Apple Watch, сталкиваются со значительными расходами, если они не будут продолжать покупать iPhone; ограничивает сторонние цифровые кошельки.

В Apple отвергли обвинения Минюста США и заявили, что иск угрожает основной деятельности компании.

«Этот иск ставит под угрозу то, кем мы являемся, и принципы, которые отличают продукцию Apple на рынках с жёсткой конкуренцией. В случае успеха это помешает нашей способности создавать технологии, которые люди ожидают от Apple, где пересекаются оборудование, программное обеспечение и услуги. Это также создаст опасный прецедент, предоставив правительству возможность жёстко контролировать разработку технологий. Мы считаем, что этот иск неправомерен с точки зрения фактов и закона, и мы будем активно защищаться от него», — заявили в компании.

Apple — вторая американская корпорация после Google, к которой Минюст подал антимонопольный иск за последние годы. В 2023 году власти США обвинили Google в монополизации рынка интернет-поисковиков и нарушении правил честной конкуренции.

The Verge отмечает, что расследование против Apple вели как минимум с 2019 года, а иск готовили «годами». Издание добавляет, что разработчики приложений для iOS «уже много лет жалуются на закрытый и зачастую непрозрачный рынок платформы».