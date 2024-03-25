Совет Безопасности ООН 25 марта принял резолюцию, которая призывает к «немедленному прекращению» огня в секторе Газа, сообщает BBC News.

В документе также содержится требование о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников.

Это первый подобный призыв, одобренный Совбезом ООН с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, которая началась после того, как ХАМАС атаковал израильскую территорию в октябре 2023 года.

США, ранее блокировавшие резолюции Совбеза с призывом о прекращении огня в Газе, в этот раз воздержались при голосовании, отмечает The Guardian.

Принятая резолюция была написана десятью непостоянными членами совета и предложена представителем Мозамбика. За документ проголосовали 14 членов Совбеза.

«Эта резолюция должна быть выполнена. Отказ был бы непростительным», — написал глава ООН Антониу Гуттериш.