Недавняя новость о возможном ограничении неупорядоченного импорта электромобилей и гибридных автомобилей BYD вызвала бурное обсуждение среди населения и автолюбителей Узбекистана. Информация об этом содержится в постановлении президента Шавката Мирзиёева об утверждении инвестиционного договора по реализации инвестиционного проекта «Организация производства электрических и гибридных транспортных средств и их комплектующих частей в Республике Узбекистан» от 18 марта. Представитель BYD (Китай) Иван Цао в интервью прокомментировал вопросы, связанные с этим постановлением, а также поделился планами по развитию бизнеса производителя в Узбекистане.

— Новое постановление президента Узбекистана, как и ряд ранее подписанных документов и заявлений главы государства, говорят о поддержке производства в стране автомобилей на новых источниках энергии. Не могли бы вы рассказать о деятельности BYD в Узбекистане и поделиться планами на ближайшее будущее?

— Прошёл полный год с тех пор, как 16 марта 2023 года BYD официально объявила о запуске проекта в Узбекистане. В течение этого года BYD продвигала развитие местных каналов продаж и сервисных центров и находится на пути к реализации инвестиционных и производственных планов, согласованных с правительством.

На сегодняшний день мы построили 15 автосалонов в Узбекистане, например, в Ташкенте до ближайшего официального шоурума или центра послепродажного обслуживания BYD можно доехать буквально за 20 минут. В этом году запланировано открытие шоурумов во всех регионах страны, что в свою очередь позволит создать комфортные условия каждому покупателю и откроет доступ к послепродажному обслуживанию автомобилей BYD.

В январе этого года во время визита президента Шавката Мирзиёева в Китай был официально запущен производственный проект в Джизакской области, и в настоящее время ведутся работы по установке и наладке производственной линии. Согласно плану, массовая поставка автомобилей на новых источниках энергии местного производства запланирована в третьем квартале текущего года.

Вместе с нашими партнёрами мы инвестировали значительные средства в эту производственную линию, применяя новейшие производственные процессы, самое современное производственное оборудование, чтобы гарантировать узбекистанским потребителям самые лучшие и надёжные автомобили.

На первом этапе производственная мощность завода рассчитана на 50 тысяч единиц автомобилей. На этом этапе планируется выпускать три модели автомобилей, но в будущем мы продолжим расширять наши местные производственные мощности в соответствии с рыночным спросом.

В этом году мы увеличим официально представленный модельный ряд до 10 позиций, что значительно обогатит выбор для потребителей и увеличим объём поставок всех этих моделей, чтобы сократить время ожидания.

Мы также продолжим реализацию долгосрочного плана развития, выдвинутого президентом Узбекистана и высшим руководством компании BYD во время их встречи, и поэтапно осуществим локализацию производства, чтобы поставлять лучшую продукцию согласно местным требованиям и условиям. В свою очередь, это предоставит большему числу потребителей возможность выбора автомобилей на новых источниках энергии по выгодной цене.

Шоурум BYD в Ташкенте. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



— В упомянутом постановлении говорится, что инвестор обратился к правительству Узбекистана с инициативой об ограничении неупорядоченного импорта электромобилей, не соответствующих местным климатическим и дорожным условиям, а также не имеющих официальной гарантии. Не могли бы вы пояснить этот пункт?

— Компания BYD всегда придерживается своей философии обслуживания и производства, ориентированной на клиента. В настоящее время на рынке Узбекистана имеется большое количество автомобилей марки BYD, импортируемых по неофициальным каналам. Эти автомобили не были протестированы на соответствие местному климату и окружающей среде.

В связи со сложностью определения источника импорта этих автомобилей нет возможности подтвердить, что поставленные таким образом автомобили находятся в состоянии, соответствующем официальным экспортным стандартам.

В настоящее время на рынке также существует большое количество дилеров, выдающих себя за официальные и незаконно использующие торговую марку BYD для рекламы, чтобы обмануть и ввести в заблуждение потребителей, что сильно повлияло на репутацию бренда.

Некоторые автомобили, импортируемые по неофициальным каналам, даже подвергались необратимым изменениям, чтобы добиться той же функциональности, что и на официально адаптированных продуктах. В результате этого данные автомобили не могут безопасно эксплуатироваться, и таких случаев много.

Эти проблемы доставляют немало хлопот конечным потребителям, выбирающим продукцию BYD. Из-за отсутствия гарантии и непрофессионализма при техническом обслуживании данные автомобили также несут скрытую опасность для долгосрочного безопасного использования потребителями, что противоречит философии BYD — быть ответственным за потребителей.

BYD имеет долгосрочный план развития в Узбекистане, и компания должна поддерживать репутацию своего бренда и защищать свои права на интеллектуальную собственность. В то же время нам необходимо защищать права и интересы всех местных производственных и торговых партнёров для здорового развития.

— Говоря о мерах по защите прав и интересов потребителей при покупке электромобилей, каким ещё дополнительным опытом может поделиться BYD?

— На самом деле мы предлагали правительству перенять опыт успешного развития автомобилей на новых источниках энергии в Китае с самого первого момента нашего обращения к правительству республики в 2021 году. В марте текущего года уровень проникновения таких транспортных средств в Китае достиг 48,2%, что означает, что каждый второй проданный автомобиль является новым транспортным средством на новых источниках энергии. Их количество в Китае достигло 7,88 миллиона в 2023 году, что составляет 60% от общего количества транспортных средств на новых источниках энергии в мире.

Китайская индустрия подобных транспортных средств накопила богатый опыт — от технических стандартов и политики поддержки до создания систем. Этот опыт может помочь Узбекистану избежать обходных путей при развитии рынка автомобилей на новых источниках энергии.

В мае 2015 года Министерство науки и техники Китая выпустило «Циркуляр Министерства финансов, Министерства науки и техники, Министерства промышленности и информационных технологий и Комиссии по развитию и реформам о политике финансовой поддержки для продвижения транспортных средств на новых источниках энергии в 2016—2020 годах». Документ чётко предписывает, чтобы транспортные средства на новых источниках энергии использовались в различных сферах.

В частности, от производителей данных транспортных средств требуется предоставлять потребителям гарантии качества на силовые батареи, приводные двигатели, контроллеры двигателей и другие устройства хранения энергии, а от производителей легковых автомобилей — гарантийный срок не менее 8 лет или 120 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит первым). Обязательные гарантийные стандарты позволят каждому китайскому потребителю не беспокоиться о проблемах с продукцией.

Однако в Узбекистане, кроме BYD, которая предоставляет потребителям официальную 8-летнюю гарантию на силовой агрегат, эквивалентную 150 тысячам км пробега, и 6-летнюю гарантию на автомобиль с равноценным пробегом в 150 тысяч км, есть большое количество автомобилей на новых источниках энергии, ввозимых торговыми компаниями и частными лицами, которые не имеют гарантии или имеют лишь короткий гарантийный срок. В результате потребители несут большие расходы на ремонт в случае возникновения проблем с автомобилем, чья аккумуляторная силовая установка составляет около 30% от стоимости всего автомобиля.

В то же время, поскольку электромобили, произведённые по всему миру, импортируются на узбекистанский рынок без контроля, рядовой потребитель не имеет возможности определить технические достоинства электромобиля или даже его состояние, что может нанести непоправимый ущерб потребителю в случае инцидента с безопасностью.

В BYD всегда считают, что «безопасность — самая большая роскошь электромобилей», и эта безопасность воплощается не только в выборе технологии, но и в контроле производства и каналов поставок, чтобы не допустить свободного проникновения проблемных автомобилей на рынок. Несоблюдение данных мер приводит к ущемлению прав и интересов потребителей и приводит к недоверию к бренду.

Кроме того, климат и инфраструктура Узбекистана похожи, но не идентичны китайским: резкие перепады температуры зимой и летом, различия в дорожном покрытии, топливе и стандартах энергоподачи, а также в привычках использования — всё это влияет на фактические характеристики автомобиля в эксплуатации. Поэтому производителям автомобилей необходимо тщательно проводить тест на адаптивность своих продуктов.

Мы также продолжаем призывать всех производителей автомобилей на новых источниках энергии взять на себя ответственность создавать системы обслуживания и матрицы продуктов с местными официальными партнёрами, предоставить потребителям разумное послепродажное гарантийное обслуживание и проверенные автомобильные продукты, которые соответствуют местным сценариям использования, чтобы потребители могли на самом деле покупать и использовать автомобили без проблем.

Автомобили BYD, приобретённые официально, имеют ряд отличий. Фото: BYD.



— Многие обеспокоены тем, что реализация этих мер по защите прав потребителей увеличит расходы импортёров, тем самым повысив цены на электромобили, и что BYD с помощью этих мер ограничит конкуренцию. Что бы вы ответили на эти опасения?

— По мнению BYD, это всё необходимые расходы, которые должен нести продавец продукта. На самом деле, по мере расширения масштабов отрасли цены на продукцию и услуги будут постепенно снижаться. За последние три года продажи автомобилей на новых источниках энергии в Узбекистане выросли в 4 раза, продукция стала более доступной, а цены — более конкурентоспособными.

Это плоды экономических реформ и открытости всей экономики Узбекистана. Эти меры не ограничивают конкуренцию, а скорее повышают её порог, чтобы более специализированные предприятия могли обслуживать потребителей, а затем снижать издержки за счёт эффекта масштаба, что в конечном итоге принесёт пользу большинству потребителей.

За год после выхода BYD на узбекистанский рынок мы запустили русскоязычный голосовой помощник, автомобильную систему на узбекском языке и функцию облачного сервиса 4G, которые значительно расширили возможности местных потребителей, а также инвестировали в центр обработки данных в Ташкенте, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность данных владельцев и пользователей наших автомобилей, опираясь на безопасную информационную сеть в Узбекистане.

Мы модернизировали компрессор кондиционера на некоторых наших моделях, увеличив его мощность с учётом эффективности охлаждения кондиционера в условиях высоких летних температур. Логика управления приводом супергибридной системы DM-i в настоящее время корректируется с учётом местной ситуации с качеством топлива, чтобы ещё больше повысить энергоэффективность автомобиля и стабильность продукта.

В то же время мы создали общенациональную сеть пунктов послепродажного обслуживания и складов запасных частей, а в апреле откроется новый сервисный колл-центр, который обеспечит лучшее всестороннее обслуживание местных потребителей.

Мы очень рады, что несколько дней назад ещё один китайский автомобильный бренд официально вошёл в Узбекистан, предоставляя потребителям больше возможностей для выбора продукции и надёжное послепродажное обслуживание через официальные каналы.

Поскольку BYD является мировым лидером в области транспортных средств на новых источниках энергии, мы верим, что в будущем ещё больше брендов подобных транспортных средств будут следовать нашему пути развития в Узбекистане, создавая официальные каналы и предоставляя профессиональные услуги.

Бизнес-цель достигается благодаря полной конкуренции. Поэтому мы считаем, что выбор транспортных средств на новых источниках энергии в Узбекистане будет только расти, и цена будет ниже и обслуживание будет лучше. Это потребует поддержки и реализации со стороны правительства и бизнеса, а также внимания и понимания со стороны потребителей.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

— В настоящее время конкуренция цен на транспортные средства на новых источниках энергии на китайском рынке очень жёсткая, и многие автомобильные компании снижают цены. Будет ли BYD теперь корректировать цены на свою продукцию в Узбекистане?

— Китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии вступил в фазу горячей конкуренции, где сложная и нестабильная ситуация ускорит изменение отрасли и конкурентную среду. Нынешнее снижение цен электромобилей на китайском рынке на конкретные модели — это рыночная стратегия на данном этапе, но колебания цен в конечном итоге стабилизируются с учётом конкурентной ситуации.

В период быстрых перемен для потребителей особенно важно выбирать устойчивую и конкурентоспособную автомобильную продукцию. Как один из крупнейших товаров личного потребления, помимо атрибутов вождения, важным показателем для потребителей является также сохранение стоимости автомобиля.

С момента своего запуска в Узбекистане BYD упорно работает над повышением лояльности и поддержанием ценности своей продукции, а также над тем, чтобы обеспечить потребителям соотношение цены и качества за счёт предоставления дополнительных услуг и систем гарантии.

В ближайшие несколько месяцев на рынке появятся новые модели и новые конфигурации, чтобы предоставить потребителям больше возможностей для выбора. Мы также будем постепенно снижать стоимость продукции и предлагать более доступные цены за счёт локализации моделей местного производства по мере их схода с конвейера.

Кроме того, в соответствии с прошлогодним постановлением президента Узбекистана №443, BYD также активно продвигает внедрение льготных процентных ставок для кредитов на автомобили на новых источниках энергии местного производства. Мы верим, что благодаря полному сотрудничеству правительства и банков во второй половине текущего года потребители, которым нравится продукция BYD, смогут приобрести свои любимые автомобили BYD разного ценового сегмента.

— В настоящее время BYD производит в основном подключаемые гибридные автомобили PHEV. Планируется ли выпуск чисто электрических BEV, и как BYD будет обновлять свою продукцию в Узбекистане в будущем?

— На первом этапе мы уже запланировали выпуск автомобилей на новых источниках энергии до 50 тысяч единиц в год, их производство начнётся уже в этом году. Как уже говорилось ранее, к концу года у нас будет в продаже не менее 10 моделей, охватывающих весь модельный ряд — от мини-автомобилей до больших роскошных седанов, SUV и MPV. Это позволит удовлетворить различные сценарии использования — от поездок на короткие расстояния в городе до междугородних поездок между регионами.

Мы также ускорим темпы локализованной разработки и тестирования моделей, чтобы потребители могли быстрее знакомиться с новейшими и передовыми технологиями и продуктами BYD.

В то же время мы продолжим расширять функциональность наших продуктов и улучшать опыт их использования, чтобы потребители в Узбекистане могли в полной мере ощутить новаторские инновационные преимущества вождения транспортных средств на новых источниках энергии.