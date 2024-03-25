Мирабадский районный суд по уголовным делам на закрытом заседании 25 марта вынес приговор в отношении 67-летнего учителя музыки, обвиняемого в попытке изнасиловать ученицу. Об этом сообщила пресс-служба ташкентских городских судов.

В августе 2023 года проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz сообщал об Александре Султанове, учителе музыки из Ташкента, который во время частных занятий у себя дома пытался изнасиловать ученицу, которой на тот момент было 12 лет. После публикации было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 119 Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении лица, не достигшего 14 лет).

После публикации к Nemolchi.uz обратилась бывшая ученица обвиняемого, которая рассказала, что учитель развращал её, когда она была ребёнком. Она также отметила, что для педагога это был не единичный случай домогательств к ученицам.

Суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 119 УК и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе детского омбудсмана, прокурор просил суд назначить ему 13 лет лишения свободы, однако суд учёл возраст подсудимого.

Проект отмечает, что в связи с поправками в законодательство о защите женщин и детей от насилия осуждённый не сможет претендовать на уменьшение срока отбывания наказания.