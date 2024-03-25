Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 5 марта рассмотрел дело в отношении 18-летнего водителя Toyota Camry Н. Т., который устроил дорожно-транспортное происшествие, приведшее к тяжёлым травмам пяти человек.

Согласно материалам дела, которые изучила «Газета.uz», 20 ноября прошлого года 18-летний уроженец Бухарской области, студент 2-го курса Бангорского университета в Великобритании ехал по улице Абдуллы Кадыри со скоростью 80−85 км/ч. Совершая опасный манёвр обгона и пытаясь избежать столкновения с другой машиной, он повернул влево и въехал в бетонный бордюр. Автомобиль перевернулся и столкнулся на встречной полосе с Nexia. В машине не было свидетельства о регистрации автомобиля.

В результате аварии пострадали водитель Nexia и четверо его пассажиров, которые являются гражданами Китая. Они получили различные переломы, сотрясение мозга и другие травмы (разрыв правой доли печени, закрытое повреждение живота, закрытый перелом головного мозга, гематома, гемоперитонеум, травматический шок 3 степени, посттравматическая анемия и другое). Двое получили травмы средней тяжести, ещё двое — тяжёлые травмы, опасные для жизни.

Ущерб Nexia оценён в 28,28 млн сумов.

Водитель Toyota полностью признал вину, попросил прощения и сообщил, что заплатил 200 млн сумов пострадавшим на лечение и другие расходы. Он попросил суд смягчить наказание с учётом «семейного и материального положения».

Водитель Nexia подтвердил, что ему полностью возместили ущерб. Он сказал, что у него нет претензий к подсудимому и также попросил суд смягчить наказание.

Показания других пострадавших были зачитаны в суде, но их содержание в решении суда не раскрывается.

Суд под председательством Ш. Шерматова признал Н. Т. виновным согласно части 1 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) и лишил его права управлять автомобилем на 1 год, а также назначил штраф в 10 базовых расчётных величин (3,3 млн сумов) в пользу государства.

При этом наказание за правонарушение по этой статье предусматривает штраф до 50 базовых расчётных величин или обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет.

В августе водитель Equinox, который снимал процесс вождения на видео и въехал в автомобиль Nexia-3, стоявший на светофоре, получил только штраф в 1,65 млн сумов за отсутствие водительского удостоверения и нарушение ПДД. Штраф на такую же сумму за отсутствие прав суд назначил водителю Nexia-3.